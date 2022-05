La Guardia Civil ha investigado a dos personas implicadas en un accidente de circulación tras saltarse un control de alcoholemia y drogas de la Policía Local de Corvera de Asturias. A las 01.30 horas del pasado 26 de abril, la Guardia Civil tenía conocimiento de un accidente en la salida 394 de la A-9 (Basauri/Bahamonde), concretamente a la altura de la Estación de Servicios de Montico, término municipal de Carreño. Este vehículo se había dado a la fuga minutos antes en un control de alcohol y drogas que la Policía Local de Corvera de Asturias tenía establecido en la Avenida Principado de las Vegas-Corvera, huyendo del lugar al objeto de esquivar dicho control. Tras diez kilómetros de huida, el vehículo finalmente sufría un accidente consistente en una salida de vía en la salida de autovía mencionada.

Los agentes pudieron verificar entonces que el vehículo se hallaba ocupado por dos personas. El conductor, un varón de 39 años y vecino de Corvera, no estaba en posesión del permiso de conducción al no haberlo obtenido nunca, lo que constituye un delito contra la seguridad vial, además de arrojar resultado positivo en la prueba de alcoholemia, y dar positivo en el test de drogas. Al verificar toda la documentación relativa al vehículo, los agentes se percataron de que éste estaba a nombre de la acompañante, una mujer de 40 años, la cual a sabiendas de que el varón no tenía permiso para ello, le permitió conducirlo. Finalmente, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigados de las dos personas, como supuestos autores de un delito contra la seguridad vial. Él al hacerlo sin el permiso y ella como cooperadora necesaria del mismo delito, ya que era conocedora de este hecho. Además, se procedió a la confección de dos denuncias al conductor, una por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otra por hacerlo con presencia de sustancias estupefacientes en su organismo.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Gijón.