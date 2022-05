“Hemos sentado las bases para acabar el mandato sin más sobresaltos en Ciudadanos”

El concejal de Avilés José Luis Martínez Ferrera (Avilés, 1972), Jose Ferrera o Ferrera a secas para la mayoría, se ha convertido en el portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) tras la fuga del partido de su predecesor, Javier Vidal García, que se estrena como edil no adscrito en el Pleno en la sesión extraordinario que se celebra hoy tras abandonar su partido por discrepancias y tensiones con la dirección regional. Trabajador de Asturmasa desde hace 22 años, llegó a la formación naranja desde Unión, Progreso y Democracia (UPyD), como su compañera de bancada Carmen Pérez Soberón. En 2015 fue el número 6 en la lista de Ciudadanos y se incorporó a la Corporación como concejal en este mandato, tras conseguir la formación naranja cuatro concejales en los últimos comicios municipales. Ferrera fue presidente del Club de Natación Sincronizada Pedro Menéndez y ahora forma parte de la junta directiva del Club Patín Virgen de La Luz.

–¿Le pilló por sorpresa la marcha de Javier Vidal o era algo que ya veían venir?

–Javier es una persona imprevisible. Si es verdad que confiaba en que fuera capaz de acabar los cuatro años del mandato, pero sabía que en cualquier momento podría dar este paso. No ha sido una sorpresa total.

–De ir el número cuatro de la lista a portavoz municipal de Cs Avilés. Si que ha dado vueltas la formación. Empezó el mandato con la candidata Carmen Pérez Soberón de portavoz, le acabaron retirando el cargo y pasó a Vidal García, ahora a usted...

–La política tiene estas cosas, tampoco es tan extraño. Nosotros hemos llegado aquí de esta forma, pero en Cambia Avilés (CA) la que fue de número 5 en la lista, Sara Retuerto, ha pasado a ser la portavoz por la marcha de Tania González. Juanjo Fernández fue en el número ocho en esa lista y se incorpora mañana (por hoy) al Pleno como concejal. En política, una vez que vas en las listas, puede pasar de todo. Jamás pensé en la posibilidad de ser portavoz, pero me ha tocado así.

–Carmen Pérez Soberón, a la que se retiró la portavocía no hace tanto, es ahora portavoz adjunta. ¿Cómo han decidido el reparto de tareas tras la marcha de Vidal García?

–Las portavocías en todo momento se deciden dentro del grupo municipal. Fue así cuando se quitó a Carmen y así ha sido también ahora.

–Aquellas heridas de entonces siguen abiertas. Imagino que será harto complicado cerrarlas...

–Cuando cambias la portavocía es porque algo pasa, es evidente. A partir de ahí, se intentó recuperar la normalidad con Javier Vidal de portavoz, un tiempo después las cosas se volvieron a poner difíciles.. ¿Qué quiere que le diga?

–En ese reparto de tareas que le comentaba antes a su compañera Sharon Calderón-Gordo no le ha tocado nada, pese a que cuenta con media liberación.

–Mi idea es que haya los menos cambios posibles. Las liberaciones no las vamos a tocar, sería una mala forma de empezar con mis compañeras [Soberón tiene liberación completa y Calderón-Gordo media]. El m ayor cambio es que Carmen entra en Cultura por la marcha de Javier.

–¿Por qué rechazó formar parte de la candidatura a la nueva ejecutiva que prepara el diputado Luis Fanjul?

–Siempre defendí que hay que abrir el partido, no me gusta acaparar cargos. Como concejal que soy, creo que no debo entrar en la directiva. También le trasladé que ni me necesita, estaré, pero le pedí que diera participación a más gente. Estoy en contacto con Luis y creo que vamos a trabajar en equipo.

–Se le ve esperanzado, pese al incendio. ¿Acabará el mandato como concejal en Ciudadanos?

–Si no soy capaz de conseguir que acabemos el año sin más sobresaltos no estaré haciendo bien mi trabajo. Necesitaré la colaboración de mis compañeras, que son las que están liberadas. Hemos sentado las bases para llegar al final del mandato sin más sobresaltos.

–Ciudadanos ha sido el socio preferente del PSOE este mandato. ¿Cambiarán ahora las tornas?

–A mí me gustó Ciudadanos porque era un proyecto de centro capaz de negociar tanto con la izquierda como con la derecha. Considero que en Cs Avilés estamos haciendo una buena política municipal, no somos el soporte del PSOE, aunque lo parezca, apoyamos los proyectos que creemos que son buenos para Avilés y los mejoramos con nuestras propuestas. Si el PSOE sigue teniendo buenas ideas, las apoyaremos, y si vienen de otra parte de la bancada, también.

–¿Seguirá en política más allá de este mandato?

–Ahora mismo pienso en acabar el mandato y en cambiar la imagen de Ciudadanos Avilés, que se ha visto dañada por motivos ajenos a la tarea que nos encomendó la ciudadanía, que podamos ser recordados por lo que hemos conseguido para los ciudadanos de Avilés, y no por el mal rollo que hemos podido haber tenido a modo interno. No toca pensar en eso.