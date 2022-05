Las juveniles de La Curtidora de vóley cierran una campaña "excelente": se clasifican las 12ª de 452 equipos españoles

"Excelente temporada". Este es el balance que hace el presidente de la Agrupación Deportiva La Curtidora de voleibol, Javier Díaz Martínez, de la campaña que protagonizó el equipo femenino juvenil, campeón de Asturias de su categoría y clasificado finalmente como decimosegundo de España en el campeonato disputado la semana pasada en la isla de Gran Canaria. En el mismo campeonato, el C. V. Oviedo (subcampeón de Asturias) finalizó en el puesto 16 y el C. V. La Calzada de Gijón en el 25. Compitieron, en total, 32 clubes de toda España y el título se quedó en Canarias al revalidarlo el C. V. CCO 7 Palmas Urbaser.

Las jugadoras Yaiza Martínez, Candela Domínguez, Casandra Prendes, Claudia Fernández, Eva Bravo, Irene Fernández, Juncal Sánchez, Laura González, Llarina Fernández, Lucía Toimil, Sara Ferrer y Sara Pérez, junto a los entrenadores José Miguel Pérez y Celia Flórez, han regresado de Gran Canaria con la satisfacción de haber competido a un alto nivel y la sensación de haber adquirido experiencia de cara a futuros compromisos deportivos. La expedición ha regresado de Gran Canaria con la satisfacción de haber competido a un alto nivel y la sensación de haber adquirido experiencia de cara a futuros compromisos deportivos. El club de voleibol femenino juvenil avilesino comenzó la competición el martes día 3 y lo hizo con victoria por 3-0 frente al equipo balear Mayurqa Babette Dekker, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-21. El miércoles comenzó la primera jornada de partidos dobles; por la mañana, La Curtidora jugó contra el equipo catalán DSV CV Sant Cugat con derrota por 0-3 (parciales de 14-25, 15-25 y 23-25) y en la jornada de tarde se midió al equipo castellano manchego C. V. Iniesta, al que se impuso por 3-0 con parciales de 25-19, 25-23 y 25-17. Una vez terminada la primera fase del Campeonato de España y conseguida la clasificación para luchar por los puestos 1º al 16º, llegaron los partidos complicados para La Curtidora. El jueves por la mañana jugaron los octavos de final frente al equipo canario Arona Ofipapel (primer clasificado del grupo D) y el joven equipo avilesino perdió por 0-3 con parciales de 19-25, 19-25 y 17-25. Esta derrota dirigió al equipo a cuartos de final por los puestos 9º a 16º. Por la tarde, las pupilas de Josemi Pérez ganaron al equipo alicantino C. V. Elche Finestrat por 3-1, con parciales de 25-21, 21-25, 25-16 y 25-17. Con este resultado se dieron por superadas las expectativas deportivas que se tenían para este Campeonato, clasificándose para disputar las semifinales por los puestos 9º al 12º. El último día de competición también tocó jugar dos partidos, por la mañana frente al equipo madrileño C. V. Leganés, perdiendo por 3-1 tras haber ganado el primer set por 16-25, pero cediendo los tres siguientes por 25-21, 25-12 y 25-12. Ya por la tarde, a La Curtidora le tocó jugar contra el equipo Alicantino Opdenergy Benidorm y se repitió el marcador de la mañana, se perdió por 1-3 con parciales de 27-25, 18-25, 17-25 y 13-25. "La progresión de este joven grupo de jugadoras sigue en ascenso: del puesto 24 del año anterior en el Campeonato Cadete se ha pasado al puesto 12º en Juveniles" Javier Díaz - Presidente de la A. D. La Curtidora "Este Campeonato no puede ser catalogado de otra forma que de éxito deportivo conocidas las limitaciones del equipo, que acudió a Canarias con jugadoras muy jóvenes: solo una jugadora era juvenil de segundo año, tres eran juveniles de primer año y ocho eran cadetes. La progresión de este joven grupo de jugadoras sigue en ascenso: del puesto 24 del año anterior en el Campeonato Cadete se ha pasado al puesto 12º en Juveniles, subiendo 12 peldaños clasificatorios en un año. A nivel nacional el equipo ocupa el puesto 12 de entre los 452 equipos que han competido en las 19 federaciones territoriales. El equipo ha disputado esta temporada un total de 21 partidos, de los cuales se han ganado 17 y se han perdido 4, todos estos en la fase final del Campeonato de España", resume satisfecho el presidente.