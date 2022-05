Reproches al gobierno avilesino por no incluir a las educadoras en el plan de estabilización

Las modificaciones del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Avilés necesarias para aplicar el plan de estabilización de la plantilla salió adelante en el pleno extrarordinario celebrado ayer, pero con reproches al gobierno local (PSOE) por no incluir en el proceso a las educadoras de las escuelas infantiles de cero a tres. El concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, presenta este mediodía a los sindicatos municipales el contenido final de la propuesta para la aplicación en el Ayuntamiento de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La última elevaba hasta 186 el número de plazas afectadas entre el Consistorio y las dos fundaciones, la de Deporte y Cultura.

Marquínez incidió en su intervención es que “este es un proyecto que supera el mandato”. “No es exclusivo del equipo de gobierno, sino de toda la Corporación”, dijo. Quien abrió el debate sobre la situación de las educadoras de las escuelinas (no entran en el proceso al no ser esta etapa educativa competencia del Ayuntamiento, sino del Principado) fue el concejal de Cambia Avilés (CA) Primitivo Abella. “El Principado no ha delegado esta competencia ni se ejerce de forma directa, pero se lleva desarrollando más de veinte años mediante convenios. Es una delegación de facto pero no se está utilizando el instrumento jurídico adecuado. El caso de Avilés va a quedar aisaldo. En Gijón, Castrillón y Oviedo tienen la intención de incorporarlas. ¿Será Avilés la bolsa de la precariedad?”, planteó el edil de la confluencia.

La portavoz del Partido Popular (PP), Esther Llamazares, anunció que llevará al próximo Pleno una moción para instar al Principado a que asuma las competencias y el proceso de estabilización de las trabajadores de la etapa de cero a tres años. Javier Vidal García, que se estrenó ayer en el Salón de plenos como edil no adscrito, puso de ejemplo la política de Núñez Feijóo en Galicia sobre esta materia (la Xunta asumió las competencias).

También lamentó el nuevo portavoz de Ciudadanos, Jose Ferrera, que las educadoras no entren en el proceso, y su homóloga en Vox, Arancha Martínez Riola, está convencida de que los tribunales tumbarán la Ley de la que parte este proceso de estabilización “porque la norma nace infringiéndose a sí misma”, dijo. “Hemos intentando exprimir al máximo que nuestro personal pueda entrar en el proceso de estabilización. No era el momento hoy de grandes debates y reproches, pero cada uno puede decir lo que quiera”, zanjó Marquínez.

Juanjo Fernández promete “por imperativo llegal”

–Don Juan José Fernández Fernández, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Avilés con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado?

–Como republicano, prometo por imperativo llegal.

Con estas palabras regresó ayer a la Corporación Juan José Fernández, coordinador de Izquierda Unida en Avilés (IU) y edil de Cambia Avilés (CA) que cubre la salida de Tania González. Prometió el cargo ante el teniente de Alcalde Manuel Campa, que presidió la sesión plenaria por la convalecencia de la alcaldesa Mariví Monteserín. El exportavoz de Ciudadanos, Javier Vidal García, escenificó ayer el cambio de bancada. El ahora edil no adscrito ocupó nueva silla, entre el concejal del PP Pedro de Rueda y la portavoz de Vox Arancha Martínez Riola, y frente sus excompañeros de la formación naranja.