El “modelo Asturias” de FP Dual adaptará la formación a las necesidades de las empresas

Uno de los grandes desafíos de la nueva Formación Profesional (FP) Dual que se empezará a impartir el próximo curso será ajustar los ciclos formativos y las competencias que se impartan con las necesidades reales de las empresas. Además, las compañías animan a las mujeres para que cursen estudios relacionados con el metal y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El Pabellón de Congresos y Exposiciones de La Magdalena de Avilés acogió ayer la VI Feria del Empleo y Emprendimiento Juvenil, organizada por la Cámara de Comercio en el marco del programa PICE, dirigido a menores de 30 años. Una treintena de empresas, instituciones y organizaciones ofrecieron a decenas de personas información sobre los puestos de trabajo que se ofertan, el tipo de estudios que se demandan y las profesiones más buscadas.

Pedro Fernández-Raigoso, director general de Empleo y Formación del Principado, fue el encargado de inaugurar el evento junto al presidente cameral en funciones, Luis Noguera, y el concejal del ramo en el Ayuntamiento de Avilés, Juan Carlos Guerrero. Mientras ellos intervenían, decenas de jóvenes iban ya de stand en stand solicitando información sobre la empresa, sus ofertas de trabajo y los requisitos que demanda. Algunos llevaban incluso varias copias de su currículum para entregarlo directamente.

“Ellos vienen a ofrecerse y nosotros le contamos que necesitamos soldadores, caldereros y personal de mantenimiento, además de ingenieros. Pero sobre todo personal de fabricación. Ha venido alguna chica, pero son muy pocas las que se animan a trabajar en el metal. Eso sí, las que hay son muy buenas”, aseguró Nuria Espósito, técnica de Recursos Humanos del grupo Daniel Alonso.

Muy cerquita, Nuria Domínguez, responsable de Recursos Humanos de Hiasa-Gonvarri, atendía a dos jóvenes. “Quiero que me cuenten quiénes son, qué estudian, si tienen ganas de trabajar... Es crucial su actitud”, afirma. “El metal no se corresponde con esa idea anticuada del sector. Queremos encontrar mujeres que se animen a realizar estudios como soldadura, calderería, mecatrónica... Nos hacen falta y su presencia en producción sería importante, porque son meticulosas, detallistas... Pero no se animan y no encontramos”, se lamenta.

También las empresas TIC tratan de atraer ahora profesionales. Vultpeti, con oficinas en Cangas del Narcea y Gijón se instaló con un stand en Avilés para presentar sus ofertas laborales.“Necesitamos profesionales de preventa, de programación, desarrollo de páginas web. Vienen sobre todo chicos, y muy poquitas chicas. Y es una pena, porque éste es un sector en expansión y con excelentes posibilidades. Y se puede trabajar desde donde se quiera”, añade Silvia Muñiz, jefa de administración de la compañía.

Entre la treintena de stands destacaba también Andamios Asturias, con una llamativa fotografía de una torre industrial totalmente parapetada por andamios. “Nuestro sector requiere una formación específica, que nosotros podríamos facilitar y ofrecer empleo”, aseguran el ingeniero de proyectos Sergio Castaño y su compañera y directora financiera de la sociedad Noemí Sierra. “Es importante la formación, pero sobre todo nos interesa la actitud. Trabajamos en altura, y es cierto que no es muy atractivo para las chicas. De hecho, nunca se nos ha presentado una oferta para andamieras. Pero sí para otros empleos. Lo que nos interesa mucho es ver que se tienen ganas de trabajar, de aprender”, añaden.

Precisamente la combinación de formación, competencias y coordinación centraron los discursos oficiales de inauguración.

Fernández-Raigoso explicó que el Principado pondrá en marcha el próximo curso un modelo de FP Dual que servirá de transición entre el actual y el que prepara el Gobierno central, que está pendiente de su desarrollo legislativo. El particular “Modelo Asturias” ayudará, según el Director General del Empleo, “a paliar el déficit de encaje que hay entre las necesidades del ámbito empresarial y la demanda de trabajo”. Y es que en Asturias hay personas altamente cualificadas, pero hay que mejorar para adaptarse, y también en las técnicas de búsqueda de empleo.

Una de las novedades de la nueva FP Dual en Asturias es el incremento del número de horas de formación en las empresas en unas 350, hasta las 1.100, y que se iniciarán ya en el primer curso del ciclo formativo. “La presencia formativa en los propios centros de trabajo y la colaboración entre el ámbito educativo y empresarial es fundamental”, aseguró Fernández-Raigoso.

El presidente de la Cámara avilesina incidió en que Asturias y España tienen “un problema estructural en el mercado laboral que hay que atajar, y que tiene que ver con las cualificaciones y la formación”. Y añadió que la feria celebrada en Avilés “es un punto de encuentro que persigue la mejora directa de la empleabilidad de los jóvenes mediante la adquisición de aptitudes y competencias”.

El concejal responsable del área de Empleo del Ayuntamiento de Avilés, Juan Carlos Guerrero, remarcó que “la buena formación y la buena orientación son fundamentales para encontrar empleo”. Añadió que “la clave del éxito” será trabajar en conjunto las administraciones, el tejido empresarial, las entidades sociales, los centros de formación y el Servicio Público de Empleo”. Remarcó que en Avilés y en Asturias “no podemos permitirnos que tengamos que demandar personas de fuera cuando podemos reciclarlas y adaptarlas a las necesidades de las empresas, y para eso debemos estar en contacto permanente con ellas”.

Ana González encabeza a un grupo de personas extranjeras asentadas en Avilés que se están formando y trabajando en distintos oficios para encontrar empleo en la ciudad. “Iniciativas como esta feria son muy interesantes e importantes, porque las empresas explican el perfil que necesitan para contratar a su personal y sirve de orientación a quienes se están formando o se quieren formar”, asegura.