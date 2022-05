Olivares anuncia el nuevo Celsius y homenajea a Fernando Marías

La undécima edición del Festival Celsius 232 de terror, fantasía y ciencia ficción ya tiene quien le anuncie: Alexandra Tintanegra, una creación del dibujante e ilustrador Javier Olivares, que se hizo con el premio Nacional de Cómic en 2015, y también del escritor Fernando Marías recientemente fallecido, una de las almas más activas del encuentro cultural más importante del verano avilesino.

Se trata de “una mezcla en perfecto equilibrio alquímico de expresionismo alemán, cubismo, ciencia ficción y pulp”, señalan los organizadores del Celsius en sus redes sociales. “Esta va a ser la primera vez en que no va a estar Fernando Marías, aunque con este cartel, lo seguirá estando a su manera”, reconoció Jorge Iván Argiz, uno de los directores del festival.

La elección del autor del cartel de cada edición del encuentro marca la cuenta atrás del Celsius. Las fechas se acercan: entre los días 19 y 23 de julio. El pasado año, el autor fue Charles Vess, el creador de “Stardust”. Pero también ha participado de la fiesta un clásico de la historieta como Albert Monteys, que fue director de “El Jueves”, o la también novelista e ilustradora Lorena Azpiri o el asturiano Germán García.

Pero la cuenta atrás se inicia con el desvelado de los autores que se presentarán en Avilés en apenas dos meses: cosa que sucede a cada poco. Uno de los principales de este año es Chris Claremont, uno de los creadores de la Patrulla X. De hecho, si Mística, Dientes de Sable, Gambito, Kitty Pride o Pícara tienen la forma que tienen es gracias a su desempeño. Pero Claremont no sólo queda en los tebeos: es uno de los novelistas de género fantástico más aplaudidos. Ha escrito la trilogía de ciencia ficción sobre la piloto estelar Nicolas Shea y la trilogía fantástica “Chronicles of the Shadow War”. Esta, con George Lucas y ambientada en el universo de la película “Willow”. También ha escrito novelizaciones de algunas de las películas de los X-Men.

La organización también ha desvelado la vuelta a Avilés tras dos años de ausencia del escritor británico Adrian Tchaikovsky, el autor de “Made Things” “Elder Race”, dos títulos que se publicarán en español en pocas semanas. Ha sido galardonado con el “British Science Fiction Award a la mejor novela por “Shards of earth”. Hace unos años había sido reconocido con el más que prestigioso “Arthur C. Clarke”.