Los vendedores ambulantes que cada lunes se dan cita en el mercado de Avilés, actualmente en las inmediaciones de la plaza de abastos Hermanos Orbón, se reubicarán en el entorno del parque del Muelle mientras se desarrollen las obras de remodelación del pavimento en la plaza. De momento no hay fecha para el comienzo de esta actuación, pero existe el compromiso de que el equipo de Gobierno informará a los afectados con tres semanas de antelación, para que puedan comunicar el traslado con tiempo suficiente a sus clientes.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa; de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, y de Movilidad y Diseño de Ciudad, Pelayo García, han mantenido esta mañana un encuentro en el Ayuntamiento con una representación de los comerciantes y de los vendedores ambulantes, en la que se comprometieron a armonizar el inicio de las obras de pavimentación de la plaza de los Hermanos Orbón con el final de la urbanización del entorno del parque del Muelle.

En breve habrá una reunión entre los servicios técnicos municipales y la empresa para ultimar el calendario final de las obras y comunicar a los vendedores la fecha del traslado. Manuel Campa insistió en que no se hará nada sin contar con los afectados y que en la plaza Hermanos Orbón "no comenzará nada hasta que no esté lista la nueva zona".

Pelayo García explicó que "se busca mantener la continuidad del Mercado que puedan estar todos juntos, y en un entorno donde el desplazamiento de la actual ubicación es mínimo". "Hemos mantenido varios contactos con la gerencia de la Sociedad del Mercado en los últimos meses para estudiar posibles ubicaciones lo más próximas posibles y siempre manteniendo la continuidad del Mercado, dentro de las posibilidades del espacio disponible". En el transcurso de la reunión el edil planteó, que la Sociedad del Mercado -encargada de la gestión- respete la correlación de puestos actual, en el momento de definir la nueva ubicación, para facilitar que los clientes localicen sus puestos de referencia. También planteó que los representantes de los ambulantes colaboren en el diseño del itinerario del Mercado en la nueva ubicación, para aprovechar su conocimiento en la materia.

Yolanda Alonso trasladó a los representantes de los vendedores que con la actuación la plaza adquirirá un mayor valor patrimonial y económico, un entorno más atractivo que redundará en la mejora de la actividad. "Todos sabemos que las obras son molestas mientras duran, pero luego se ve su repercusión positiva", señaló.

Proyecto plaza Hermanos Orbón

Las obras de la plaza Hermanos Orbón, con una inversión de unos 350.000 euros, tendrán una duración de cuatro meses y contemplan la sustitución de la actual pavimento de piedra por materiales más resistentes como el aglomerado asfáltico impreso y pulido, y el hormigón impreso con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad y mejor mantenimiento. Los trabajos proyectados también incluyen un tratamiento homogéneo con la plaza para los accesos desde las calles Rui Pérez, La Cámara, La Muralla y la plaza de Pedro Menéndez.

La Plaza Hermanos Orbón es uno de los espacios arquitectónicos más singulares de Avilés. Su perfecta simetría y el hecho de que la plaza esté completamente rodeada de galerías es lo que le da una originalidad impactante.

Los trabajos proyectados afectan tanto al espacio abierto como a los soportales, y mejorarán un entorno urbano degradado por la presión de todo tipo de vehículos y la accesibilidad de acceso a los locales comerciales y de hostelería del perímetro de la plaza.