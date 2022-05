La antigua Alcoa, en el objetivo de la corporación singapureña Trafigura y de una ingeniería de hidrógeno verde

Trafigura es una corporación internacional –está radicada en Singapur– que se dedica a la comercialización de todo tipo de materias primas –incluida el aluminio– y que ha puesto sus ojos sobre los terrenos y edificios de Alu Ibérica en San Balandrán. La aluminera sin actividad también está en el objetivo de una ingeniería que cuenta con apoyo de un fondo de capital riesgo asiático con interés en desarrollar un negocio de explotación de hidrógeno verde. La tercera empresa interesada es la renovable Ignis, creada en 2015 y, actualmente, con 300 empleados. Aludium es la otra aluminera que ha puesto los ojos en las instalaciones avilesinas. Se trata de una filial de Atlas Holding que es propietaria de las plantas de aluminio que Alcoa había vendido en 2014 (Amorebieta, en Vizcaya, Alicante y Castelsarrasin, en Francia)

La corporación singapureña Trafigura, constituida a comienzos de la década de los 90, hace unos meses había llamado a las puertas de Alcoa cuando esta otra multinacional había manifestado su disponibilidad de vender la planta de aluminio primario de San Ciprián, en la provincia de Lugo. No pudo ser. Ahora sus ojos están puestos en las instalaciones avilesinas. Esta multinacional, como Aludium –cuyo interés en la planta avilesina desveló LA NUEVA ESPAÑA–, también se dedica al aluminio.

La administración concursal de la empresa que llevó a liquidación la gestión de los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech y Alexandra Camacho, ahora sólo espera que las manifestaciones de interés de las cuatro empresas se transformen en la presentación de ofertas. La fábrica cuesta 40 millones de euros (la suma de las deudas generadas en la época en que la dirección la tenía Grupo Industrial Riesgo).

El proyecto de venta está desarrollado en un documento que los administradores concursales presentaron ante el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo. En él se señala que los administradores concursales van a preferir “aquellas ofertas que incluyan la totalidad de los activos englobados en la categoría de inmovilizado material (terrenos y construcciones y otro inmovilizado material), inmovilizado inmaterial (aplicaciones informáticas) y existencias (inventarios almacén general y series, aluminio en cubas). Es decir, que no van a hacer ascos a peticiones parciales, per dejan claro que no son las mejores para cumplir con lo ordenado por el juez: resolver el concurso. Y esto sólo se hace transformando en dinero todos los activos de una empresa que está sin actividad desde julio de 2021 y pagando las deudas a los acreedores.

Las cuatro empresas están desarrollando en la actualidad sus estudios de inversión en Avilés. Ninguna de ellas, por el momento, ha presentado una oferta contante y sonante por las instalaciones y por su suelo.

Los terrenos en los que se ubican las instalaciones fabriles de Alu Ibérica están divididos en dos: por un lado, 1.053.645 metros cuadrados de instalaciones y, por otro, 146.734 metros cuadrados concedidos por la Autoridad Portuaria hasta el próximo 15 de diciembre de 2027. La importancia de este suelo es manifiesta por su ubicación: está junto a un muelle, es decir, con facilidad para la entrada y salida de mercancías.

La Autoridad Portuaria está realizando análisis de sus terrenos para clarificar su nivel de contaminación o la falta de ella. Se da la circunstancia de que, según el acuerdo de concesión, los edificios construidos en el suelo de interés general quedarán para el Puerto. En todo caso, los administradores concursales señalan en su plan de liquidación: “El adquirente deberá tomar en consideración la eventualidad de no obtención de nueva concesión”.