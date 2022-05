Avilés fomenta la autonomía tecnológica de los mayores

Las nuevas tecnologías y el auge de internet han transformado las formas de comunicación habituales en las dos últimas décadas. El uso de los sistemas de mensajería instantánea, como Whatsapp o Telegram, han revolucionado las conversaciones. Los mayores quieren adaptarse a este nuevo mundo y por ello una decena de avilesinos se ha inscrito en el “taller de manejo de móviles para mayores impartido por jóvenes”.

Margarita Calderón tiene 71 años y está sentada en primera fila para no perder detalle a las explicaciones de la monitora, Penélope Proenza. A su lado está la joven Jimena Lamas, dispuesta a resolverle todas las dudas sobre el uso de su móvil.

“Vine al curso para ganar independencia, autonomía y para no depender siempre de mis hijos ante cualquier duda”, señaló Calderón. A la adolescente Jimena Lamas, su “profe” particular por un día, le “encanta” compartir sus conocimientos tecnológicos. “Cuando explico algo útil a los mayores me siento realizada”, señala la joven avilesina.

Proenza afirma que una de las mayores dudas, en general, sobre el uso del móvil entre personas mayores es el uso de Whatsapp, sobre todo a la hora de enviar imágenes, audios o la ubicación a otras personas, “herramientas útiles para todo el mundo”. Calderón corrobora las palabras de la monitora.

El curso se desarrolla en el edificio Fuero, situado en la calle Fernando Morán y epicentro del servicio de Juventud municipal, desde donde parte esta iniciativa denominada Proyecto Entrenadores Digitales.

Ana Gallego tiene 73 años y acudió ayer por primera vez a este cursillo. “Vine porque muchas veces se me olvidan pasos a dar cuando uso el teléfono, también tengo algún problema a la hora de mandar correos electrónicos”, apuntó la alumna de este taller, que contó con la inestimable ayuda de Yaiza Castro.

La joven voluntaria está dispuesta a ayudar a los mayores en las cuestiones que demandan sobre el uso del teléfono. “En general, están poco informados de su funcionamiento”, señala Castro, que no duda que durante esta experiencia no solo ofrecerá su conocimiento sobre el uso de las nuevas tecnologías, también recibirá enseñanzas y aprendizaje de esta experiencia intergeneracional.