El fondo Bluebell Capital aprieta a Saint-Gobain: la quiere centrada en el negocio de la construcción

El fondo Bluebell Capital Partners, que es uno de los accionistas de la corporación multinacional Saint-Gobain, ha reclamado a la compañía propietaria de la fábrica avilesina de La Maruca una “reestructuración” de sus negocios.

Según recogió “The Financial Times” y, después, la agencia Reuters, Bluebell Capital pidió a la empresa que dirige Benoit Bazin “escindir, sacar a Bolsa o vender sus operaciones de distribución y centrarse más en su negocio de materiales de construcción”. Esta petición coincide con los anuncios de “ajuste” que Saint-Gobain tiene para su negocio de parabrisas: la mitad de la producción de Avilés.

Benoit Bazin, el consejero delegado de la corporación, advirtió en la última Convención para el diálogo social que se celebró en París a comienzos de mes: “En la actualidad, las empresas de fabricación de automóviles están arrojando rentabilidades del 12 o 13%, mientras que nuestra actividad está en torno a un 3%. Esto es inasumible, y ha llegado el momento de coger la gobernanza de nuestra política de precios e inversiones, es algo que estamos decididos a cambiar”.

La compañía Saint-Gobain registró ventas récord en el primer trimestre. Sin embargo, estos no fueron mayores como consecuencia del impacto de los costos de energía y de las materias primas. Esto, traducido a los parabrisas, quiere decir que el déficit de superconductores –elementos imprescindibles para la construcción de conexiones electrónicas de los coches– ralentiza la fabricación de coches que, además, no se venden en la misma medida que antes de la crisis. Es decir, que los fabricantes de coches ya no necesitan tantos parabrisas como antes porque los pedidos se han reducido. Las existencias de los almacenes de Avilés, por tanto, son más que de sobra. De ahí, que haya que mirar a otro mercado: el de los repuestos.

Saint-Gobain, señala Reuters, respondió a Bluebell Capital, diciendo que valora “los aportes y perspectivas que recibimos de los inversores y el diálogo constructivo con ellos”. Y añadió: “Gracias a su organización país por país, Saint-Gobain está bien posicionado hoy en día en los prometedores mercados de renovación energéticamente eficiente, construcción ligera y descarbonización de los sectores de la construcción y la industria en toda la cadena de valor”. Y cerró: “Seguimos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento rentable y creación de valor a largo plazo para los accionistas”.