Josema Yuste: “Me gustan las comedias de enredo inteligentes”

En “El aguafiestas” hay un “plasta” y un “imbécil” a los que defienden sobre la escena los actores Santiago Urrialde y Josema Yuste, que son los protagonistas del espectáculo programado por el centro cultural Valey de Piedras Blancas mañana viernes (20.00 horas). Se trata de una comedia de Francis Veber, el mismo de “La cena de los idiotas”, que se estrenó en Segovia este pasado febrero y que ahora ha comenzado a girar por todo el país. Prometen visitar Oviedo por San Mateo.

Yuste aseguró: “Me gustan las comedias de enredo inteligentes que dejen buen gusto”. Es el responsable de “El aguador” (escribió la versión de la obra y además la coproduce), pero sobre la escena es el que da vida al “imbécil” –así lo definió él mismo a preguntas de este periódico–: un asesino que se apuesta en la habitación de un hotel con el objetivo de cargarse a un chivato que va a salir de los juzgados. No puede hacer su trabajo, sin embargo, porque el huésped de la habitación de al lado –Santiago Urrialde– se cuela constantemente en el lugar que tiene que ser del crimen. “Y le da la paliza a base de bien”, apuntó Urrialde que se hizo megapopular en los noventa dando vida en la televisión a un particular Rambo que no sentía las piernas. “Aún me dicen ‘Rambo’ por la calle. Parece que llamen al perro”, bromeó.

Josema Yuste, que se hizo popular como miembro de “Martes y 13”, ha trabajado últimamente en dos espectáculos de éxito casi redondo: “Sé infiel y no mires con quién” y “La cena de los idiotas”. “Mi socio, Enrique Fayos, que es el dueño del teatro Olympia de Valencia, me habló de ‘El aguador’. Me dijo que había comprado los derechos hacía unos años y que me vendría bien a mí. Volvimos a comprarlos y me puse a adaptarla y aquí estamos”, aseguró Yuste. “Me la leí. Es muy divertida. Tiene momentos muy graciosos y dije que sí”, resumió Urrialde. “Pero lo que más me encantó es poder trabajar con Josema (Yuste) en el mismo escenario. Me siento un privilegiado. Me he criado con él, viéndole en la tele todos los años”, reconoció el actor que da vida al “plasta” que se ha encerrado en la habitación de al lado porque lo que busca es matarse. “Es que su mujer le ha dejado. Y no digo nada más. Bueno sí, que quienquiera conocer qué pasa al final sólo tiene que ir al teatro”, añadió. “Porque por donde vamos, llenamos”, recalcó.

“A Santiago lo conozco hace años. Y hay que darle confianza. No es lo mismo que ‘El Monaguillo’ con el trabajé no hace mucho: es más de monólogos sobre el escenario. Urrialde se somete a las notas del director y la obra queda atada... pero seguro que acabaremos improvisando”, reconoció Yuste, que es el que se encarga de ajustar lo que todavía está descolocado: el montaje acaba de empezar y Yuste es de apuestas de largo recorrido.

Yuste, como le sucede a su compañero sobre la escena, lo que quiere “es que la gente salga contenta del teatro”. Y parece que está asegurado: dos actores hiperconocidos, un texto probado en innumerables escenarios, una trama entre absurda y fatal... que finalmente se podrá disfrutar “por fin sin mascarillas”, aseguró Yuste. “Durante la pandemia me fijaba en el público y tenía la sensación de que a los quince minutos se le había olvidado que iban embozados. Me pasaba a mí mismo cuando iba al teatro como espectador”, añadió.

El próximo 30 de junio el Valey acoge el espectáculo “Entre mujeres”, que dirige Borja Roces. Será la próxima función en el centro comercial castrillonense.