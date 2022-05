Avilés suspende con los que huyen de la guerra

Una familia avilesina que el pasado mes de abril acogió voluntariamente a una mujer ucraniana y al hijo de ésta, de 3 años, lamenta que la administración pública, en este caso concreto, el Ayuntamiento de Avilés, no haya aportado ni un solo grano de arena en favor de ambos refugiados de guerra. “No pedimos nada para nosotros, tampoco beneficios por alojamiento o manutención, eso corre por nuestra cuenta. Pero sí nos gustaría que estas personas, el tiempo que estén aquí, que no se sabe cuánto será, tuvieran una vida digna con posibilidades para ser lo más independientes posible”, señalan.

Ponen un ejemplo de las trabas con las que se están encontrando: “Cuando llegó esta familia solicitamos una plaza en una guardería pública para el niño porque es la única forma de que su madre tenga tiempo para aprender español y, luego, optar a un empleo. No fuimos capaces de conseguirla, nos dijeron que no había plazas para él”. Actualmente, señala la familia de acogida, el pequeño ucraniano está en la escuela para bebés del colegio San Fernando “de manera gratuita aunque es privada”.

“Hay que defender lo público, claro que sí, pero cuando se necesita una ayuda y de emergencia está visto que no hay nada de nada: solo balones fuera”, sentencia la familia de acogida, que reconoce que hasta hace pocos días las únicas clases de español que recibía la mujer ucraniana eran dos horas en horario vespertino en un local particular ubicado en la calle de La Muralla, frente al parque del Muelle, a cargo de voluntarios. “En este local se reúnen las familias ucranianas, hablan de sus cosas, aprenden español… Sabemos que la Alcaldesa ha sido invitada a visitarlos y todavía no ha ido”, señalan.

Afean, asimismo la labor de distintos colectivos como Cruz Roja, Cáritas o Accem: “Me han ofrecido alojamiento y manutención, pero eso ya lo aportamos nosotros. Esta chica necesita oportunidades e ingresos para que pueda integrarse en la sociedad”.

“Las ayudas de instituciones públicas son igual a cero. Por el contrario tenemos que agradecer a los amigos y familiares, que son maravillosos, toda la ayuda que nos están ofreciendo de distintas maneras”, concluyen y hacen suya la crítica de la portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares. Esta criticó días atrás, cuando se cumplían 82 jornadas de la invasión rusa de Ucrania, que el gobierno local (PSOE) carezca de cualquier protocolo para ayudar a los refugiados de guerra que llegan a la ciudad.

“No han activado ni una sola ayuda. Que nosotros tengamos constancia hay siete familias y una ya se ha tenido que ir por no encontrar colaboración ni respuesta”, sentenció la popular, que llevará esta cuestión al Pleno. “El PSOE no ha activado ayudas: ni económicas, ni de vivienda, ni de nada”, zanjó.