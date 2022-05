Avilés, el escaparate del queso y el vino

Avilés se convierte este fin de semana en el gran expositor de los mejores quesos y vinos de Asturias, acompañados de productos procedentes de otras comunidades autónomas que aprovechan la XL edición de la Feria del Queso y del Vino para su promoción. Se trata del primer certamen de estas características que se celebró en el Principado, lo que le convierte en el más antiguo y reconocido de la región. Este año, además, el público puede pasear, visitar los distintos puestos y degustar el queso y el vino sin mascarillas, al celebrarse al aire libre, en la pista de La Exposición, en el centro de la ciudad.

La XL Feria del Queso y el Vino cuenta en el recinto de La Exposición con 38 queserías en las que probar y adquirir quesos de Asturias, Zamora, Badajoz, Ciudad Real, Huesca, Lugo, Cantabria y Vizcaya. Además de 14 vinaterías con vinos de las diferentes denominaciones de origen españolas, incluida la asturiana de Cangas del Narcea. Y dos panaderías, para completar tan especial menú.

Las casetas recibieron a sus primeros clientes ya al mediodía, y fueron muchos los que aprovecharon para tomar el aperitivo. Pero fue sobre todo por la tarde cuando La Exposición mostraba su mayor animación, con un numeroso público y de muy distintas edades.

La fortaleza e importancia de las queserías asturianas se refleja en el incremento de su producción. Así, por ejemplo, el queso Casín la aumentó el 67% en 2021, y el queso Cabrales, el 24%, logrando un récord al situarse con cifras superiores a las que precedieron a la pandemia por el covid-19. Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos de Avilés, aseguró ayer que la Feria del Queso y el Vino “es una cita ya consolidada y que tiene como objetivo difundir y promover los quesos artesanos de Asturias, que forman parte de nuestra gastronomía, patrimonio y cultura, y a la que se han sumado enotecas”. También remarcó que en esta edición se ha recuperado la normalidad, sin tener que usar las mascarillas al celebrarse al aire libre. Y animó a todos los asturianos y visitantes “a venir a Avilés y que conozcan nuestros productos”.

La directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, también se desplazó ayer a Avilés porque “estar aquí es una oportunidad importantísima para el sector agroalimentario asturiano y también para quienes nos visitan. Asturias es queso, Avilés es queso y vino, y en estos tres días podremos demostrar el potencial que tiene el sector agroalimentario”. Destacó que Asturias cuenta más de 300 variedades de quesos, y “esta feria nos pone en el mapa”.

Begoña López señaló que Asturias tiene cerca de un centenar de queserías, y en la comarca avilesinas están muchas de ellas y de renombre, como por ejemplo La Peral y Gorfolí, dentro de la marca “Alimentos del Paraíso”. Así que, añadió, este fin de semana “es una fiesta para ellos, para los productores, y también para el vino, especialmente para los vinos de Cangas”.

El mejor queso

Uno de los momentos más esperado por los productores que participan en la XL Feria del Queso y del Vino de Avilés es la elección por parte de la Asociación Pláganu del Premio al Mejor Queso de Asturias 2022, que alcanza su XV edición. Se celebrará hoy en el salón de actos del Centro de Personas Mayores de Las Meanas, a las 12.30 horas. Tras el fallo del jurado, se celebrará una cata del queso que resulte ganador. El acceso será libre y gratuito, aunque por orden de llegada hasta completar el aforo.

Mañana, domingo, tercero y último de la feria en su nueva ubicación de La Exposición, se llevará a cabo la degustación de otro de los quesos presentes en el certamen. Será de nuevo en el salón de actos del Centro de Personas Mayores de Las Meanas, con entrada libre y gratuita, y también a las 13.30 horas.

Mallada pide a Barbón que no se repita con Danone el fiasco de Alcoa

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, pidió ayer al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, “hacer las cosas bien” para que la venta de la fábrica de Danone en Salas no sea un fiasco como la de Alcoa en Avilés. “Todos queremos que aparezca un comprador para la fábrica de Salas, pero no podemos arriesgarnos a que vuelva a suceder lo mismo que con Alcoa”.

Por eso, la líder de la oposición en la Junta General pidió que se elaboren un plan de viabilidad con los productos que más interesen en el mercado y otro de promoción de la fábrica, “y con eso, hacer una ronda de inversores, de empresas que puedan estar interesadas”. Mallada también reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que haga partícipes a los grupos del arco parlamentario asturiano, “para que vean que apoya a la fábrica de Salas y reunirnos con la dirección de Danone en España”.

Mallada visitó ayer la Feria del Queso y el Vino de Avilés, que cumple su 40.ª edición, acompañada del presidente del PP en el municipio, Pedro Rueda, la portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares, y varios militantes. “Estamos aquí para apoyar la promoción de productos de Asturias, que son de mucha calidad”, afirmó antes de cargar contra Barbón por “no proteger y abandonar” a los ganaderos y agricultores asturianos.

Así, reiteró sus críticas por la desprotección que sufren frente a los ataques del lobo, “callándose y no siendo capaz de que el Gobierno central saque al lobo de la ley Lespre”, no incentivando el relevo generacional y no exigiendo más y mejores ayudas para apoyar a las ganaderías de leche y de carne.