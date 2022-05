La concejala Sharon Calderón-Gordo también deja Ciudadanos y entregará el acta

Nueva baja en Ciudadanos Avilés. La concejala Sharon Calderón-Gordo deja el partido y entregará su acta de concejal, a diferencia del exportavoz municipal Javier Vidal García, que abandonó la formación pero continúa en la Corporación como concejal no adscrito.

"La situación era insostenible", sostiene al fin públicamente Calderón-Gordo de un grupo que estaba dividido desde hace al menos dos años. Su fuga es "en clave local". "La situación nacional del partido no ha tenido nada que ver. Si he seguido hasta ahora, es porque entendía que mi metro cuadrado es la política avilesina. Es evidente que la situación del grupo municipal no iba a cambiar", apunta.

Calderón-Gordo asegura que estos "dos últimos dos años han sido muy complicados y difíciles, no hemos tenido acción política". "En el mejor de los casos, nos hemos convertido en tecnócratas, asumiendo lo que digan los técnicos, y en el peor hemos aceptado sin crítica y cuestionamiento todo lo que el PSOE ha presentado. En Avilés hay muchas coas muy mal, hace falta otro proyecto de ciudad", añade.

"La puntilla al proceso de deterioro de Ciudadanos a nivel local", dice, "fue la dimisión de Javier Vidal y su paso al grupo de concejales no adscritos". "Yo he entregado mi acta. Quedármela habría sido deshonesto con el partido", prosigue Calderón-Gordo, que contaba con media liberación (su ya excompañera Carmen Pérez Soberón tiene liberación completa).

El resto de grupos de la oposición viene reprochando a Ciudadanos Avilés haber sido "la muleta del PSOE" durante todo el mandato. "Lo de la muleta del PSOE nos lo ganamos a pulso. Nunca hemos ejercido como la oposición que podíamos haber sido. Podíamos haber hecho muchísimo más. Yo me había convertido en una concejala sin funciones por el mero hecho de estar haciendo oposición al PSOE en estos dos últimos años", concluye.

El siguiente en la lista de Ciudadanos es Antonio Rañón, secretario del grupo municipal.