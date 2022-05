La directora de la Escuela de Arte de Avilés, sancionada por el clima laboral del centro

La directora de la Escuela Superior de Arte del Principado (ESAPA) ha sido suspendida de empleo y sueldo, según ha podido saber este diario, fruto de las acciones iniciadas por el Servicio de Inspección Educativa a raíz de la denuncia presentada por un grupo de profesores ante el “clima laboral del centro” avilesino que derivó en una situación de “muy difícil convivencia”, como señalaron los propios denunciantes.

Desde que accediera al cargo, a finales del curso pasado, se produjeron “varios conflictos” y “una apertura de protocolos” de supuestos “acosos laborales” que pidieron instruir varios docentes del centro, según la información que maneja CC OO. El sindicato había exigido a la Consejería de Educación que destituyera a la directora ante una situación que obligó a intervenir a Inspección y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado.

Desde la Consejería de Educación explicaron que se instruyó una información reservada “a raíz de una denuncia del profesorado contra la dirección” de la que se extrajo la conclusión de que hay motivos para tramitar un expediente y continuar con las actuaciones. Este procedimiento, añaden desde Educación, es una garantía para ambas partes. La decisión ya ha sido comunicada a ambas partes. Y, por el momento, la directora de la ESAPA no está cesada. Mientras se completa la instrucción del expediente se han adoptado las medidas cautelares para garantizar que el procedimiento siga su curso con normalidad.

El objetivo del procedimiento de información reservada a un funcionario es el de asegurar la existencia de indicios suficientes sobre la comisión de una falta para iniciar un procedimiento disciplinario. Las informaciones reservadas no forman parte del expediente disciplinario, sino que le preceden y ayudan a proporcionar datos para la decisión de la apertura del procedimiento disciplinario. Las conclusiones de la información reservada no pueden originar indefensión ya que no constituyen imputación formal. Tampoco constituye una prueba en sí misma.

Esa información reservada la instruyó el Servicio de Inspección Educativa cuyas conclusiones están en manos de los Servicios Jurídicos de la Consejería. Del resultado del mismo se ha dado traslado a la interesada, en primer lugar, y también a los denunciantes, según fuentes del Principado.

En CC OO atribuyeron las medidas de presión de los últimos días para reclamar una situación de “convivencia adecuada” ante el “liderazgo despótico” de la directora de la ESAPA. El responsable de enseñanza de CC OO de Asturias, Borja Llorente, explicó que la Consejería de Educación tenía constancia de esta situación “desde hace meses” y lamentó que no se hubiera tomado “ningún tipo de medida hasta ahora” al margen de enviar a la inspección educativa una investigación.

CC OO había convocado una huelga de 24 horas para este miércoles, día 25, como medida de presión y para evidenciar lo insostenible de la situación en la Escuela, con “crisis de ansiedad, bajas debido a esos conflictos y también un enfrentamiento claro [de la directora] con la inmensa mayoría del profesorado y con el resto de miembros del equipo directivo que paradójicamente ella misma había nombrado”, aseguraron los integrantes del comité de huelga.

El sindicato justificó la suspensión de las movilizaciones ante la decisión de suspensión cautelar de empleo y sueldo a la directora del centro. La Dirección General de Personal Docente se reunió la semana pasada con el comité de huelga. Les informó del procedimiento que se había seguido y les explicó que la resolución era inminente, aunque no precisó una fecha concreta, ya que es necesario cumplir con todo el procedimiento, ahora en manos de los Servicios Jurídicos.