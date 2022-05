“Con lo poco que nos queda, que nos dejen vivir aquí”, claman los vecinos de Endasa

“Con lo poco que nos queda, que nos dejen acabar nuestra vida aquí”. Son palabras de Eloina Tuñón, vecina del poblado de Endasa desde hace cuatro décadas, pero el suyo es el sentir de las 24 familias (unos cuarenta vecinos, casi todos de edad avanzada) que residen en suelo gozoniego pero “en tierra de nadie” desde que la crisis de Alcoa dejó los bloques de viviendas que quedan en pie sin mantenimiento alguno. Llevan años de protestas públicas y ahora urgen al Ayuntamiento y al Principado que se hagan cargo del poblado para poder vivir dignamente. Este martes convocaron a los medios para exponer su pesadilla, apoyados por el exportavoz de la fábrica de aluminio, José Manuel Gómez de la Uz, quien cargó contra Ayuntamiento y Principado.

“Este poblado fue de titularidad pública y es de justicia social que la administración se haga cargo de él. Que el Alcalde de Gozón saque la cabeza de entre las piernas y venga aquí, que dé la cara y que haga que su partido asuma las instalaciones. Y que Adrián Barbón , por una vez, haga algo y que esta gente pueda tener una vida digna donde siempre vivió”, sentenció De la Uz entre los aplausos de los residentes.

Los vecinos del poblado de la parroquia de Laviana están sumidos en la “incertidumbre” mientras evoluciona el concurso de acreedores en que está inmersa la fábrica (desde 2017 propiedad de Parter, transformada después en Alu Ibérica), dueña también de una zona residencial en la que lo único que brilla es la decadencia. “Sabemos que la mayoría de las empresas interesadas en la factoría no quieren hacerse cargo del poblado, y lo entendemos, pero alguien tendrá que hacerlo”, subrayó el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Enlaze, Francisco Muñiz.

El colectivo trasladó a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Gozón y en la Junta del Principado el pasado día 20, “por segunda vez, el estado de abandono del poblado”. La maleza se come los patios, el alumbrado falla un día sí y otro también, el verdín campa a sus anchas (Engracia González se cayó hace pocos días, por un resbalón) y los tejados están en un estado deplorable. “Con la tormenta del domingo pasado, en los bloques de arriba entraba el agua a chorro dentro de las viviendas, otros tienen humedades... Es insostenible”, agregó Muñiz.

Desde Enlaze animan al presidente del Principado Adrián Barbón a que contemple con sus propios ojos la realidad del vecindario, que recuerda que el Ayuntamiento es propietario de un edificio, el del ambulatorio, que se está dejando caer: “Estaría bien que tuviera la decencia de venir aquí y ver la situación en la que está”.

“Fuimos a hablar con el Alcalde y nos dice que también deben dinero al Ayuntamiento, que no puede hacer nada, que es todo privado y así estamos”, protestó Marilí García, de las Amas de Casa. “Aquí vivíamos 168 familias en los tiempos de Endasa e Inespal, la mayoría numerosas. Había cinco bares, carnicería, campos de fútbol, supermercado...”, recuerda con nostalgia José Iglesias Gutiérrez, de 79 años y vecino del poblado desde 1965. Él pone números al alquiler que sigue pagando en la cuenta de Alcoa: “11,19 euros cada tres meses”.

De la Uz urge a las administraciones públicas una solución: “El administrador concursal ya nos trasladó, y también al Principado, que no hay ninguna empresa que quiera hacerse cargo del poblado. Y la respuesta, en Consejo de Gobierno, ha sido que no se va a hacer absolutamente nada. Es indignante. Aquí hay suficiente potencial no solo para que esta gente pueda seguir viviendo sino para mejorar esas instalaciones y que aquí pueda vivir más gente”, protestó el exportavoz de la familia del aluminio.