Perros al agua sobre la tabla

¿Cómo se enseña a un perro a surfear? Porque haberlos, los hay. De hecho, la playa de Salinas acogerá este fin de semana el I Campeonato europeo de surf canino, el primero que se celebra en España. “El objetivo es que se convierta en una fiesta en torno al mundo del perro, pero sobre todo es una iniciativa solidaria contra el abandono”, asegura Manuel Calvo, de la ONG Maratondog, organizadora del European Dog Surf Championship junto con el Ayuntamiento de Castrillón y Tiendanimal. Para animar a la participación, se realizarán además otras actividades, como el Concurso Nacional de belleza canina y una pasarela de adopciones.

La iniciativa toma como referencia el campeonato del mundo de surf para perros de Australia. “No se trata de humanizar a los perros, ni mucho menos. Se trata de fomentar el deporte con el perro, porque le hará más obediente y le dará equilibrio emocional. Si hace ejercicio, descansará mejor, y será más fácil educarle y mantener su peso a raya, a la vez que se disfruta más del animal y el animal con su dueño”, explica Calvo. Y es que la principal causa del abandono de un can es su mala conducta, apostilla.

Para conseguir un perro surfero, la primera condición es que el animal quiera. “Como en cualquier deporte, la primera condición es su disposición, que le guste, porque entonces lo interpretará como un juego y disfrutará con la actividad”, explica el organizador del evento.

Una vez que se comprueba que al perro le gusta el agua, el siguiente paso es subirlo a la tabla junto a su dueño, “porque el perro quiere estar con su compañero”. Y es entonces cuando empieza lo complicado, porque hay que enseñarle a estar tranquilo, a mantener el equilibrio y a “coger” las olas.

En el campeonato, “se evaluarán la técnica, la confianza, el estilo, la dificultad de las olas, y sobre todo lo que el perro disfrute sobre la tabla”, explica Manuel Calvo. Pero no todos los perros pueden y/o quieren surfear.

Lucas García es seleccionador nacional de surf adaptado, entrenador de Carmen López, campeona del mundo 2020 de surf adaptado y madrina del campeonato europeo que se celebrará en Salinas. Pero el también propietario de dos escuelas de surf, una en Salinas y otra en San Juan, no ha conseguido que su perro surfee. “Hay perros a los que les encanta el agua, y otros que huyen de ella, o que son muy nerviosos, como le ocurre al mío. En realidad, es una decisión del perro que quiera hacer surf o no”, asegura divertido. “Con el mío fue imposible, porque no estaba quieto y me tiraba continuamente al agua”, afirma entre risas. Algunos perros disfrutan con el skate, con el disco, con una pelota o corriendo al lado de su dueño que va en bicicleta. “Una vez que se descubre qué deporte le gusta, es importante entrenarle, porque le ayuda a su equilibrio emocional”, asegura Lucas García.

El campeonato tendrá cuatro categorías, y en tres de ellas, los perros surfearán solos. La primera será para los más pequeños, hasta 5 kilos de peso; la segunda, para perros medianos, de 5 a 15 kilos, y la tercera para perros grandes, a partir de los 15 kilos. La cuarta será la tándem, en la que el peludo irá acompañado.