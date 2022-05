Aplazan una semana la elección del nuevo coordinador de Cs

Un error burocrático en el trámite de la candidatura del diputado Luis Fanjul a la dirección de la agrupación avilesina de Ciudadanos es la causa del atraso del cónclave del partido naranja en el que se tenía que elegir al nuevo coordinador avilesino y a los otros dos miembros que le iban a acompañar al frente de la organización. Estaba prevista para el próximo lunes, pero terminará siendo, presumiblemente, una semana más tarde. La fecha concreta, señalan los portavoces del partido en Asturias, “se comunicará oportunamente a los afiliados”.

Dicen también: “En un comunicado emitido a los afiliados, la Secretaría de Organización informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.3 del reglamento orgánico se aprecia que algunos integrantes de la lista no cumplen los requisitos exigidos”. Por esta razón, siguen los portavoces oficiales, “corresponde a la Comisión de Garantías el examen de los requisitos, conforme dispone el artículo 64.2 del indicado reglamento, se pone en conocimiento de la misma las incompatibilidades apreciadas para que se resuelva de manera definitiva”. Ciudadanos acostumbra a separar los cargos orgánicos –los del partido– de los públicos.

Este episodio en la crisis de Ciudadanos viene tras la marcha de Javier Vidal –el antiguo portavoz de la organización en el Ayuntamiento– y la consiguiente dimisión del coordinador Daniel Quirós, que había llegado al puesto con el apoyo, precisamente, de Vidal.

La marcha de Ciudadanos de Vidal no ha supuesto, sin embargo, su marcha del Ayuntamiento: sigue siendo concejal, pero no está adscrito a ningún grupo municipal. Inmediatamente después, causó baja del partido y también del grupo municipal la segunda concejala elegida en los últimos comicios: Sharon Calderón-Gordo. Esto supone que Antonio Rañón –actual secretario del grupo– la sustituya en el Pleno municipal. No ha trascendido, por el momento, quién ocupará sus actuales responsabilidades.