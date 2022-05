La escritora María Teresa Álvarez (Candás, 1945) presenta esta tarde (19.00 horas) en los salones del hotel 40 Nudos su última obra: “Mis otoños en Roma” (La esfera de los libros, 2022), una colección de reportajes personales que fueron saliendo por entregas en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA. La escritora explicó que su nuevo libro “surge por la necesidad que siento de plasmar en el papel la emoción experimentada al ver algunos lugares de Roma. Se me ocurre que puede ser interesante darlo a conocer. Hablo con LA NUEVA ESPAÑA, y la directora entonces, Ángeles Rivero, me dice que sí. Desde entonces he escrito 40 artículos. El año pasado mi editora vio alguno de ellos y me propuso recopilarlos en un libro”. Álvarez se estrenó como novelista con “La pasión última de Carlos V”. Desde entonces no ha cesado en su afán de descubrir y recontar las vidas más escondidas de la historia: las de Juana de Castilla, Margarita de Parma o Isabel II.