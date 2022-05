Turistas alemanes toman Avilés: “La ciudad mantiene viva su antigua esencia”

Un nutrido grupo de turistas alemanes desembarcó hoy en Avilés. Viajan a bordo del “Hanseatic Spirit”, el único crucero que atracará en la dársena de San Agustín durante este año. Los teutones llegaron a tierra a primera hora de la mañana. Visitaron primero Luanco, se acercaron al cabo Peñas y después caminaron a pie por el casco histórico de Avilés. “Avilés es muy interesante, mantiene su antigua esencia”, observó Peter Pliske, uno de los cruceristas, al tiempo que atendía a las explicaciones de un guía a la altura de la iglesia de San Nicolás de Bari. Otros turistas fijaban su atención en las balconadas de la calle San Francisco y otros, como Esther Roubert, que habla español aprendido en Suiza, se emocionaba al hablar de “la belleza del cabo Peñas”.

Sobre Avilés, dice, se esperaba “una ciudad tan maravillosa” mientras caminaba ayudada por bastones junto a los caños de San Francisco. Quizá uno de los matrimonios más veteranos del crucero era el de Manfred y Gerda Lange, de 86 y 81 años, respectivamente. Son naturales de Hamburgo y visitaban por primera vez la España peninsular. Antes habían viajado a Canarias. “Avilés es realmente bella, el casco antiguo medieval es precioso”, afirma la mujer. Un matrimonio, más joven, caminaba por libre, sin guía. Detenidos en El Parche se quejaban de que “muchas tiendas están cerradas” y de que tenían poco tiempo para conocer la ciudad. Su barco arribó a las 8.00 y partió sobre las 18.00 horas.

Eso sí, valoraron la arquitectura de una villa que “no es ni fea ni está sucia”. Otros prefirieron descansar en los bancos situados ante la casa consistorial, tranquilos, y otros, cámara en mano, no dudaban en retratar diversos rincones de la ciudad. El edificio del conservatorio “Julián Orbón” fue retratado en horizontal, vertical y hasta en diagonal por una mujer que no dio su nombre pero se declaró “enamorada del modernismo”. Su marido también celebró la parada en Avilés de su crucero: “Es una ciudad antigua muy bonita”. Los cruceristas patearon Avilés. Conocieron los jardines del parque Ferrera, respiraron aire puro, descendieron por la calle Galiana, se deleitaron en la zona soportalada, prosiguieron su camino por el entorno del palacio de Camposagrado y la iglesia de San Antonio de Padua, todo antes de regresar al barco, un crucero de grandes dimensiones amarrado en el entorno del Centro Niemeyer. “Me gustaría volver y estar más tiempo en esta ciudad, me parece un entorno interesante; en su casco antiguo no hay partes nuevas, mantiene muy bien su identidad”, concluyó Pliske.