Álvarez: “En ninguna ciudad me siento tan bien como en Roma: estoy embrujada”

“Mis otoños en Roma” (La Esfera de los Libros, 2022) es el último de quince títulos de la escritora candasina María Teresa Álvarez. Ayer presentó esta obra, una colección de reportajes personales publicados por entregas en LA NUEVA ESPAÑA, en Avilés, en el hotel 40 Nudos, de la mano de la asociación cultural La Serrana. Valoró la acogida que está teniendo el libro, que suma más de trescientas imágenes hechas por ella misma con el teléfono móvil.

“Yo soy plumilla, no soy fotógrafa profesional, pero estas imágenes tienen un plus añadido: todas tienen intencionalidad, está retratado el lugar del que quiero hablar”, explica.

Señala la autora que ahora sabe que “la luz del otoño romano es la más bella del mundo”. Pero cuando allá por 2011 eligió viajar a la capital italiana siempre en esta estación lo hizo pensando “en un menor número de turistas y porque yo soy otoñal, nacida en octubre”.

De Roma, si María Teresa Álvarez tuviera que elegir un solo lugar, sería el Panteón, en el lateral sur de la plaza de la Rotonda. “Siento Roma como algo mío, Roma es todo: lo único que no me gusta de esta ciudad son los gatos”, confiesa la autora de “Mis otoños en Roma”, el primer título que no dedica a su marido, Sabino Fernández Campo, el que fuera jefe de la Casa del Rey, fallecido en 2009, ni a su madre. “Se lo dedico a Roma, solo a Roma, es mi agradecimiento por todo lo que ha dado. Es un regalo: en ninguna ciudad me siento como allí, estoy embrujada, el hechizo dura una vida”.

España e Italia son para la escritora natural de Candás “los países más hermosos del mundo”. Ayer la escritora estuvo en Avilés rodeada de amigos que ahora tienen la Roma otoñal de María Teresa Álvarez al alcance de la mano.