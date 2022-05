“El planeta se destruye si no paramos de fumar”, así reza una piedra decorada por Paula Egido, una alumna del colegio Manuel Álvarez Iglesias de Salinas y participante en un taller para concienciar sobre los efectos negativos del tabaco y del tabaquismo. A su lado, Daniela Álvarez defiende que una simple colilla es capaz de contaminar litros y litros de agua y el humo “molesta”. Natalia García muestra otra piedra decorada con el lema “Si fumas, mueres y si mueres se acaba todo” no sin antes recordar la afección del tabaco al corazón y los pulmones, cuestión que corroboró su compañera Carla Fernández, que añadió: “También provoca cáncer”. Estos escolares participaron ayer en el día Mundial sin Tabaco, en Castrillón, que se se convierte en el primer municipio asturiano con todas sus playas libres de humo, Salinas y El Espartal-San Juan, Bahínas, Arnao y Bayas, Santa María del Mar, La Llada (El Puerto) y Munielles, que se incluyeron el año pasado en la red, el resto de sus arenales. Por este motivo, el Principado eligió Salinas para presentar las nuevas incorporaciones, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco. La escalera 3 de la playa de Salinas cuenta desde ayer con una placa que informa sobre la nueva recomendación a los bañistas.

La directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, remarcó en el paseo de la playa castrillonense que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elegido este año el lema “El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente” con el que se busca concienciar a la opinión pública sobre el impacto del cultivo, producción y distribución del tabaco, así como de los residuos que genera. “Hemos querido celebrarlo en Castrillón que es un municipio que se ha sumado a la red de playas sin humo y que en estas fechas, culmina su incorporación con la playa de Salinas”.

“El tabaco todos sabemos lo perjudicial que es para la salud, debemos señalar que en el mundo mueren cada año ocho millones de personas por motivos relacionados con el tabaco y que esto es un problema de salud pública, por ello tenemos que hacer todas las acciones necesarias para motivar que las personas a nivel individual, sobre todo, nuestros jóvenes no se incorporen al hábito de fumar y que las personas que fuman tengan la ayuda necesaria por parte del sistema sanitario y por otro lado, que los entornos en los que se mueven les ayuden a dejar ese hábito y un tercer pilar, sería el proteger a las personas que no fuman, de su salud y derechos como no fumadores y que puedan disfrutar de entornos libres de humos”, incidió Rodríguez, que aplaudió que el número de fumadores ha descendido en los últimos años, sin embargo, advirtió que no conviene relajarse.

“La industria tabaquera necesita de nuevos clientes y nuevos consumidores, esos consumidores fallecen antes, tienen enfermedades crónicas, hay más de 29 enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y diez de ellas son cánceres, es decir, necesitan de nuevos fumadores para mantener sus ventas. Tenemos que conseguir reducir la prevalencia de fumadores para llegar a conseguir que sea la mínima parte de la población”, enfatizó la directora general de Salud Pública.

La alcaldesa, Yasmina Triguero, cogió el testigo y defendió que su concejo lleva tiempo desarrollando una importante labor en la concienciación contra el tabaquismo, sobre todo, desde la concejalía de Servicios Sociales, Consumo y Salud. “Trabajamos una concienciación social en términos generales y por supuesto el tabaco es otro de los hábitos que tratamos de eliminar de nuestros indicadores, Castrillón ha mejorado muchísimo en los indicadores del observatorio de la salud en los últimos años, estamos en el cuarto puesto en el ranking de concejos saludables, y más del 85% por ciento de la población de Castrillón no consume tabaco, son datos muy positivos y podemos mejorarlos, hay que retrasar cada vez más el consumo de tabaco y otras sustancias tóxicas”, remarcó la regidora castrillonense. “Por eso es importante desarrollar campañas de sensibilización en coordinación con el Principado para promover que nuestros espacios sean cada vez más libres de humos y del tabaco”, añadió.

Sobre las playas sin humo, Triguero tildó de “inconcebible” que un espacio como las playas donde están los bañistas disfrutando de un espacio natural “que haya personas fumando”. De acuerdo a la campaña, la Alcaldesa incidió en que el tabaco “es un veneno para el planeta” y acaba siendo perjudicial para los seres humanos.

Triguero destacó además el trabajo de sensibilización con los más pequeños para que en un futuro no sean fumadores.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias se sumó a los actos con una mesa informativa en pleno paseo de la playa de Salinas. Allí, Pere Casán Clara, vocal del consejo provincial. “El tabaco es el enemigo público número 1, causa problemas cerebrales, infarto de miocardio, enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, entre ellos, el más frecuente es el cáncer de pulmón”, afirmó el también neumólogo.

Más del 80 % de los cánceres de pulmón son provocados por el tabaco, defendió Casán.

Fuma el 23 % hombres y el 19 de mujeres, una de cada cinco personas. “Si tengo el número de cajetillas de España y lo divido por la población española, salen 44 paquetes al año, de promedio. Si lo divido por el número de fumadores, se fuman 220 cajetillas al año”, indicó el vocal de la asociación española contra el cáncer, que avanzó además que durante la pandemia, el consumo se redujo en un 4%.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Castrillón, entregó ayer los premios del concurso de ‘Castrillón, un municipio con salud’ dirigido a hostelería, comercio y asociaciones en el que los negocios inscritos decoraron sus escaparates e interiores con motivos contra el tabaquismo. En el apartado de escaparates, el ganador fue Le Petit Detail y en interiores, Los locos bajitos, ambos de Piedras Blancas.

Además, la asociación ecologista “El Paxu Verde” desarrolló ayer su campaña "El suelo no es tu cenicero" en Piedras Blancas. “Los datos son abrumadores: una de cada tres colillas acaba en el suelo, un total de 8,5 millones por minuto; cada colilla contiene como mínimo 100 sustancias tóxicas (herbicidas, pesticidas y metales pesados entre otras); una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce y 10 litros de agua salada; el 30 por ciento de los residuos que se recogen a nivel mundial son colillas; tardan más de 10 años en degradarse y no desaparecen por completo de los ecosistemas naturales, terminando por pasar a formar parte de nuestra cadena alimentaria al ser ingeridas por los peces y al penetrar en los suelos a través de los acuíferos”, resumió Arancha del Rosal, responsable de este colectivo.