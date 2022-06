La fuente de Pedro Menéndez, en la piqueta: comienza la obra de traslado

El desmontaje de la fuente de la plaza de Pedro Menéndez ya tiene fecha y coincidirá, día arriba, día abajo, con la festividad de San Juan en la que, muchos avilesinos, entre ellos muchos defensores del caño en la ubicación actual, celebran alrededor del surtidor con hoguera y danza prima. Ayer comenzaron los preparativos para el desmontaje por parte de Mevals, la empresa adjudicataria.

La previsión es que durante los próximos días se instale un andamio alrededor de la fuente para, posteriormente, desarmar la estructura y trasladarla a un taller a reparar. “La previsión es que se tarde una semana en prepararlo todo, si el tiempo acompaña, y otra en desarmar la fuente”, explicó el concejal de Obras, Pelayo García.

Los movimientos de una pala de obra fueron retransmitidos casi en directo mediante vídeos por Francisco Zarracina, al frente del movimiento en favor del caño en Pedro Menéndez, que en sus redes sociales, a modo de epitafio, escribió: “Un atentado a nuestra historia (...). En fin, en esta plaza hubo una fuente”. Ayer, Zarracina, que descartó cualquier movilización más en defensa del surtidor, consideró que en la Plataforma reina la “indignación”.

“La cabezonería, terquedad, perreta y falta de sensibilidad por parte del gobierno municipal que lidera Monteserín, del PSOE, no tiene derecho a romper la historia de Avilés”, dijo el que es también miembro de UCIN, que lamentó también el “servilismo de todos los grupos de la oposición”.

La retirada de la fuente de Pedro Menéndez y su instalación en su nueva ubicación costará unos 127.000 euros a las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Avilés adjudicó meses atrás las obras a la empresa Mevals que incluyen el desmontaje, reparación, traslado y posterior montaje en la glorieta que regula el tráfico en la intersección de las avenidas de Alemania y La Constitución. El traslado cuenta con el informe favorable del Consejo de Patrimonio Cultural del Principado.

Esta intervención incluirá la demolición de la rotonda existente en el futuro emplazamiento. En lo que respecta a la fuente se renovará en su totalidad el sistema de bombeo y los mecanismos hidráulicos de la misma. Y se le dotará, además, de un dispositivo de alumbrado ornamental mediante tecnología LED que, mediante la combinación de tres colores (rojo, verde y azul), permitirá generar una amplia variedad de tonos de luz y programar diferentes escenas lumínicas mediante el empleo de controladores. En la plaza de Pedro Menéndez, señaló Pelayo García, “quedará liberado un espacio público con vocación peatonal”.

Pero este proyecto no ha gustado desde el principio a un grupo de avilesinos, que pidió por diferentes medios el indulto del caño de Pedro Menéndez. “La fuente tenía que estar donde está, forma parte de un conjunto. Ahora tendremos otra losa de hormigón como la de La Exposición, El Parche, el Niemeyer o la plaza de Santiago López. Pruneda, además, no es el sitio adecuado, no es casco histórico, y eso demuestra que estamos ante un proyecto que nació con falta de rigor y sensibilidad”, concluyó Zarracina, que con la piqueta en la fuente pierde la ilusión de bailar más la danza prima de San Juan al son del caño de la plaza de Pedro Menéndez.