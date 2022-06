El Principado alega “falta de competencias” para acudir al rescate de las 26 familias de Endasa

El Consejero de Industria, Enrique Fernández, manifestó ayer en sede parlamentaria lo que el Gobierno del Principado ya había trasladado en la esfera de lo privado a los administradores concursales de Alu Ibérica y de lo cual este diario informó en su día: las viviendas del poblado de Endasa forman parte de los activos de la antigua compañía aluminera y es a sus actuales gestores a quienes les compete asumir las cargas de las mismas. Es decir, que no está en los planes del Ejecutivo intervenir en modo alguno en ese ámbito residencial, por más que las 26 familias allí residentes expresen desamparo y pidan una especie de “rescate social”.

El poblado de Endasa –El Poblao a secas para los lugareños– data de 1958. Fue construido, según diseño del arquitecto Juan Manuel Cárdenas, en el marco de la política paternalista de antigua empresa nacional del aluminio (Endasa) para albergar a familias de obreros y traspasado sucesivamente a Inespal, Alcoa y Alu Ibérica, las sociedades que dieron continuidad a la fábrica de San Balandrán hasta que el año pasado quebró por causas que investiga la Audiencia Nacional. En la actualidad están ocupadas 26 de sus 65 viviendas principales (de un total de 151), en su mayoría por personas mayores de rentas modestas.

El incierto futuro de los vecinos de El Poblao preocupa al grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General del Principado, cuyo diputado Luis Fanjul Viña preguntó ayer al consejero de Industria, Enrique Fernández, por las gestiones que está llevando a cabo al objeto de “poner fin a la incertidumbre con la que viven las 26 familias allí residentes”.

En su primera intervención para dar respuesta a la pregunta, el Consejero aludido aseguró que el Gobierno regional “está en permanente contacto con la administración concursal y el Ministerio de Industria para que se produzca una transmisión en el menor plazo posible de los activos de Alu Ibérica a un nuevo propietario que reanude la actividad empresarial”. Cuando haya nuevo dueño, especificó Fernández, “los vecinos [del poblado de Endasa] tendrán un interlocutor con el que poder negociar”. El Consejero de Industria aclaró expresamente que “compartimos la preocupación por los residentes pero no tomaremos medidas porque exceden a nuestro ámbito competencial (el de Industria) al tratarse de una propiedad privada (de Alu Ibérica)”.

Luis Fanjul Viña parecía esperar la excusa de la falta de competencias y replicó haciendo ver al Consejero que podría promover “una intervención subsidiaria y personarse en el concurso de acreedores para recuperar los gastos que acarree la misma”. Y justificó la urgencia de esa medida “en el lamentable estado del poblado, falto de mantenimiento desde hace años”. Así mismo, hizo ver que tampoco el Consejo de Gobierno del Principado se ha dado por aludido con respecto a las reivindicaciones de los vecinos de Endasa “puesto que el administrador concursal propuso una cesión gratuita del poblado al Principado y la respuesta fue que ‘no es el momento’”.

A esto, el Consejero de Industria replicó que no tiene intención de “actuar en menoscabo del conjunto de los asturianos”. Y se explicó: “Hay un procedimiento concursal en marcha y esa es la esfera de responsabilidades donde se dirime el futuro del poblado de Endasa. Una hipotética actuación subsidiaria del Principado añadiría más cargas a un proceso ya de por sí complejo, por lo que no parece lo más acertado”. No obstante, Fernández trató de mostrarse tranquilizador con respecto al futuro de los vecinos del poblado de Endasa: “Este Gobierno no abandona a nadie y los vecinos estarán acompañados en todo momento, empezando por su administración más cercana, el Ayuntamiento de Gozón” (de signo socialista).

Y mientras esto ocurría en la Junta General, en la Consejería de Industria se reunían el equipo técnico de la administradora concursal de Alu Ibérica, el director general de Industria, Juan Carlos Aguilera; y el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. Sobre la mesa, el futuro del poblado de Endasa –del que ninguna administración pública quiere hacerse cargo– y el proceso en marcha para devolver la actividad a la fábrica de San Balandrán. A este respecto, el Alcalde de Gozón garantizó que el Ayuntamiento dará “las máximas facilidades administrativas y burocráticas” dentro del campo de sus atribuciones para que la reactivación fabril sea pronto una realidad.