Llamazares, del PP: “Avilés está sumida en la tristeza. Falta un proyecto de ciudad”

Avilés “está sumida en una tristeza que no es lo que deseamos ni para la ciudad ni para los vecinos”, sentenció ayer la portavoz municipal del Partido Popular (PP), Esther Llamazares, que, a falta de un año para las elecciones autonómicas, hizo balance de los últimos tres del gobierno socialista encabezado por Mariví Monteserín en Avilés. Repitió la palabra “oscurantismo” en distintas ocasiones, y advirtió de que cuando su partido llegue al Gobierno levantará las alfombras del Ayuntamiento “para saber a dónde se ha ido el dinero de los avilesinos durante estos años”.

Señaló que ha sometido la gestión municipal socialista a una “fiscalización muy exhaustiva” hecha durante los últimos tres años, desde que forma parte de la oposición municipal. “Con los datos recientes obtenidos no me quiero ni imaginar cómo han sido los anteriores”, dijo.

A juicio de Llamazares, los avilesinos deben saber “cuál es la situación real de la ciudad pese a que la Alcaldesa (Mariví Monteserín) hable con tanta alegría de ella, como si todo fuera sobre ruedas”. “Lo cierto es que esta ciudad tiene todas las posibilidades del mundo, tiene que sonar y dejarse ver, pero no pintamos nada en ningún sitio y eso es un problema”, lamentó.

Hizo alusión a proyectos con sello nacional, como la eliminación de la barrera ferroviaria o regionales que están en “stand by”. “Nos prometen y se comprometen de forma reiterada a arrancar al fin iniciativas como la ronda Norte, la barrera Ferroviaria, la Isla de la Innovación o la depuradora de Maqua, que sigue paralizada, pero nos damos cuenta de que no se hace nada, únicamente se toma el pelo a los avilesinos y se lastra a la ciudad”, subrayó la popular, quien agregó: “Y eso que la Alcaldesa presume de tener una buena relación con los gobiernos central y regional”.

“No sabemos cuáles son sus relaciones de partido, nos preocupan poco, pero sí nos preocupa más que el Gobierno de Avilés debería reclamar pública y permanentemente nuestros grandes proyectos, porque de ellos depende en parte la posibilidad de captar empresas, fundamentales para la ciudad”, manifestó Llamazares.

Junto a esta “falta de evolución e implantación de infraestructuras que beneficien a los sectores económicos de Avilés” está, dijo, “el oscurantismo y la mala gestión” del gobierno local. Puso Llamazares ejemplos: la Fundación Metal, el centro de formación de Valliniello, el “abuso” de contratos menores, gastos sin justificar…

"Buscamos respuestas"

Respecto a la Fundación Metal, “el tema no sólo es oscuro, también es peligroso”, censuró. “El año pasado salieron de este Ayuntamiento 2,2 millones de euros para esa Fundación que ahora está en liquidación después de que el Partido Popular de Avilés destapara la situación que vivía el organismo. Veremos en qué termina esto tanto a nivel local como regional, seguimos encima y buscamos respuestas”, advirtió Llamazares.

En lo que respecta al centro de formación de Valliniello, dijo: “Los avilesinos seguimos pidiendo una explicación. Hay ocho millones de euros enterrados en esas instalaciones, en un barrio que, por cierto, también está dejado de las manos de este gobierno. Y ahora nos vienen diciendo que se pondrá en marcha un nuevo centro de Formación Profesional después de haber abandonado a Valliniello en un gesto del todo ausente de sentido común”, criticó Llamazares, que consideró que “en Avilés se están haciendo barbaridades”.

Hizo mención también a la dificultad durante los últimos tres años para el acceso a algunos expedientes “que hemos solicitado de forma reiterada y no se nos facilitan”. Muchos de ellos, especificó la edil, “están relacionados con festejos y no entendemos por qué no se nos entregan”. “Otros tienen que ver con la opacidad de la agenda municipal, que no suele facilitarse al resto de los ediles de la Corporación con tiempo suficiente. Igualmente encontramos opacidad en los gastos de comunicación: somos incapaces de determinar en qué partidas presupuestarias se encuentran, pero sabemos que son muy altos”, hiló Llamazares.

“Hay sombras en lo que rodea a esos portavoces del Gobierno local que son externos al Ayuntamiento y que curiosamente están metidos en proyectos subvencionados. Son personas que siempre alzan la voz en defensa del gobierno socialista avilesino y que en algún momento o en previsiones cercanas percibirán ingresos de dinero público municipal para sus actividades”, denunció la portavoz popular.

Contratos

Llamazares alertó también del “exceso” de contratos menores en el Ayuntamiento de Avilés: “Nuestra ciudad tiene disparada la contratación menor y ésta se lleva a cabo sin ninguna previsión. El plan de contratación no sólo es importante para grandes licitaciones, también hay que tener una previsión de necesidades. Puede haber sorpresas a lo largo del año, pero es que aquí son permanentes semana tras semana, mes tras mes”.

Hizo alusión, como hizo meses atrás, a “una cantidad ingente de contratos menores en el área de festejos que se repiten con los mismos proveedores que, curiosamente, hasta 2019, nunca habían trabajado con el Ayuntamiento y ahora están y sirven para todo”.

Llamazares, que también habló del presupuesto de Avilés, concluyó: “Es necesario tener un proyecto para esta ciudad más allá de las alegrías de las que nos habla la Alcaldesa. Es necesario empezar a hablar a los avilesinos de este tipo de realidades. A los socialistas se les llena la boca con la innovación, pero lo cierto es que de lo único que nos podemos enorgullecer es de las iniciativas empresariales privadas, pero son eso, privadas, no son bondades ni iniciativas del Ayuntamiento y los gobernantes no se pueden apoderar de ellas como si fueran propias”.