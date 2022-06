Daniel González: "Si Arcelor invierte en hidrógeno verde es porque otras empresas vendrán detrás”

Daniel González (Avilés, 1975) es, desde este jueves, el décimo tercer presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su nuevo despacho de la plaza de Camposagrado. “Estoy poniéndome al día”, confirma a los periodistas. Antes de iniciar la conversación, se deja retratar en uno de los balcones de la entidad cameral.

–Este es su primer día al frente de esta institución.

–Mi primer objetivo es ser constructivo, trabajar para que dentro de cuatro años esta demarcación haya crecido en empleo y, por tanto, sea un mejor lugar para vivir. Lo primero que haré a partir de la semana que viene es ponerme con todo el equipo de trabajo de la Cámara para reorganizar ciertas tareas y a ver si hay algún cambio de roles dentro de la estructura interna de esta organización.

–Porque, después del comité ejecutivo, lo que le falta es elegir a los presidentes de las comisiones.

–Sí.

–¿Ya lo ha hecho?

–Sí, ya está decidido, pero todavía no se han nombrado. Eso sucederá en el primer Pleno que tengamos.

–Cuéntenos.

–Vamos a tener tres comisiones de trabajo que van a tener mayor peso que las que había hasta ahora. Ya saben que venimos de seis. Ahora, como les digo, pasamos a tres. Las tres, casualmente, van a estar presididas por tres de las mujeres que tenemos en la comité ejecutivo de la Cámara de Comercio. La primera atenderá la Promoción Económica y abarca las competencias de Comercio Interior, Turismo y Ferias. Se va a encargar de ella Mónica Blanco, de Equipavilés. La comisión de Formación será responsabilidad de Ceila Fernández, de Asturias Educación. La comisión de Industria, la tercera de las que vamos a tener, la encabezará María Jesús García Rodríguez, de Talleres AMG. Ya saben que tuvo cargos representativos en la Cámara: fue tesorera, lleva muchos años siendo miembro de distintos comités ejecutivos y tiene una experiencia dilatada en asuntos industriales.

–Ha empezado su mandato con el anuncio de un ERE en Saint-Gobain.

–Empezamos con una nefasta noticia para el inicio de un mandato. Partiendo de la libertad que tienen las empresas de tomar este tipo de decisiones sí les digo que no nos gusta. Si bien el entorno actual del sector del automóvil es un entorno complicado con una baja demanda de pedidos: sin ir más lejos Ford Almussafes acaba de anunciar un ERTE de diez días para sus trabajadores. Saint-Gobain alega bajada de producción en sus plantas de Sekurit y las consecuencias las traslada a un ERTE y a un ERE. La parte del ERE tal vez se pueda revertir si dan marcha atrás –esperemos que sí– después de las negociaciones con los agentes implicados. Un problema coyuntural como es la situación del mercado del automóvil no se puede convertir en un problema estructural como es un despido de trabajadores.

–Otra mala noticia es que, de momento, en la fábrica de San Balandrán no hay nada.

–No hay nada, pero lo va a haber.

–¿Qué quiere decir?

–Lo de San Balandrán es una buena noticia que vendrá en el futuro: hay muchos inversores interesados, pero el administrador concursal tendrá que decidir cuál es el más conveniente, en las cámaras de comercio somos muy optimistas en este sentido.

–Hay seis o siete interesados, pero, de momento, ninguno ha presentado oferta. Por eso queríamos saber su parecer.

–Un proyecto saldrá adelante en la antigua planta de aluminio y será muy interesante.

–Vale, vale, pasemos a otro asunto. Una de las novedades en esta ejecutiva suya es la presencia de Arcelor.

–La ciudad de Avilés es eminentemente industrial: pasamos de ser pueblo a ciudad gracias a la gran industria. Primero fue Ensidesa y actualmente, Arcelor. Para nosotros es una buena noticia que Arcelor se implique en la Cámara de Comercio porque demuestra un gran apoyo a la corporación. De cara al exterior, es un aliciente, es un buen embajador de la propia corporación.

–Vamos, que no fue difícil convencerles.

–Siempre han estado implicados con esta organización.

–Precisamente, la alianza de Arcelor y Fertiberia para producir hidrógeno verde parece que va a marcar la agenda industrial de esta comarca. ¿No es eso?

–Ese proyecto va a marcar el camino de otras industrias de la comarca y de la región entera. Si Arcelor invierte en hidrógeno verde es porque otras vendrán detrás. Va a ser difícil de entender que las industrias no se pasen a la industria sostenible porque va a ser muy difícil de creer que vayan a poder tener un futuro. En dos décadas quien no se haya puesto al día en asuntos de sostenibilidad va tener difícil cabida en el entorno de la Unión Europea.

–¿Puede ser Avilés y su comarca el futuro polo del hidrógeno verde?

–Por supuesto. Dependiendo de los proyectos que salgan en el futuro podemos decir que Avilés no sólo es un polo industrial porque será sostenible con una fuerte implicación con todo lo que es innovación, tecnología y energía renovables.

–La vicepresidencia del Puerto de Avilés tradicionalmente corresponde al presidente de la Cámara de Comercio. ¿Seguirá siendo así?

–Sí. Asumiré la vicepresidencia del Puerto.

–Industria, innovación... ¿Podemos abarcarlo todo?

–Vamos a tener espacio para cualquier actividad industrial o tecnológica que se desarrolle.

–El Puerto es otro gran elemento tractor en la economía avilesina.

–No cabe duda de que hay determinadas industrias que necesitan estar cerca de la ría. La ría es un aliciente y un valor añadido que tenemos en la comarca muy importante. Que las empresas industriales de la comarca estén reclamando más espacios para acoplamientos logísticos es una buena noticia porque eso quiere decir que el sector está creciendo y en auge. Sería peor si estuviéramos hablando de que los muelles de Avilés están vacíos.

–Una reclamación histórica de la Cámara de Comercio es la necesidad de suelo industrial. ¿Lo que viene tras la demolición de Baterías es lo bueno?

–Tenemos, o vamos a tener, lo que demandamos: suelo industrial. Muchos metros para poder atraer proyectos importantes. En este sentido, esperamos que el proyecto que acoja Baterías de coque sea una empresa tractora que genere negocio a su alrededor. Si se toman buenas decisiones y no se precipita nadie puede que estemos ante algo muy interesante y un punto de inflexión en la industria avilesina.

–Hay asuntos históricos en esta ciudad que no parecen tener solución: la ronda Norte, por ejemplo, el plan de las vías...

–Nuestra primera visita institucional será al Ayuntamiento de Avilés. Estamos pendientes de cuadrar las agendas para tener la fecha para visitar a la Alcaldesa. No sabemos muy bien qué plazos se están barajando para estos proyectos. Lo que sé es lo que leo en el periódico: que se está licitando el estudio de impacto... Pero sí, tenemos que empujar entre todos, cada uno en sus feudos, para que esto avance. Sin ronda Norte y sin plan de vías va a ser difícil desarrollar la Isla de la Innovación.

–¿Qué planes tienen para desarrollar el comercio de la comarca?

–El del comercio es un sector que conozco perfectamente. Bajo mi punto de vista, la caída de las ventas ha tocado fondo ya. Las grandes plataformas, empezando por Amazon, ya están abriendo tiendas físicas allá donde están. El consumidor finalista vuelve a valorar lo que es la experiencia cliente: visitar una tienda, que le atienda una persona, que le asesore y que le explique el funcionamiento del producto o del servicio que está reclamando. No creemos que siga el declive del entorno comercial y más si se toman medidas entre los propios comerciantes. La digitalización de procesos de venta en los negocios ya no es una opción. Pero hay más medidas. No tiene sentido que a un supermercado se le prohiba vender productos por debajo de coste para atraer clientes y, sin embargo, se permita a las grandes plataformas online entregar productos sin coste.

–Hay calles con locales vacíos. ¿Los caseros son caros?

–No creo que sea un tema de que los arrendamientos sean caros porque también hay locales vacíos que cuestan 200 euros al mes. La decisión de un emprendedor para montar un negocio o no está condicionada por otros factores y el precio del local no es uno de ellos. Además, quería decir, que entiendo que los comercios deberían especializarse. Es el modo de diferenciarse de sus competidores.

–¿La hostelería avilesina se ha dado cuenta de Avilés es un destino turístico?

–Y más que lo que vamos a ser. Con la llegada del AVE a Asturias la expectativa del aumento del turismo va a ser grande, pero sólo el turismo, también para los trabajadores nómadas digitales. Respecto a lo que me dice de adaptarse a los nuevos tiempos les diré que entiendo que es libertad de cada hostelero entender que si sus clientes hablan inglés y no castellano... pues cuanto mejor te comuniques con ellos más vas a vender.

–¿Qué importancia tiene el turismo en la economía de la comarca?

–Es una línea como cualquier otra, pero será una de las que más crecimiento va a tener en los próximos años. Pero no sólo en la comarca. Como región debemos decidir todavía qué tipo de turismo queremos atraer para Asturias.

–Imaginamos que la buena relación entre las tres cámaras se va a mantener.

–Ya he tenido reunión previa con los presidentes del resto de las cámaras asturianas. La sintonía ha sido muy buena. Les he transmitido la idea de continuar los proyectos ya abiertos y, especialmente, en todo lo relacionado con la colaboración público-privada que tenemos con el Principado, pero no sólo. Y avanzaremos no sólo en eso en eso, si no también en el consejo regional de cámaras.

–¿Cómo?

–Mi propósito es comenzar a trabajar en este consejo regional con el fin de que se consolide con una propia personalidad jurídica. Creo y confío que así será.