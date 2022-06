Corvera aspira a reformar el Toso Muñiz con dos millones de fondos europeos

Corvera aspira a reformar el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas con dos millones de fondos europeos. El Ayuntamiento plantea una reforma integral de las instalaciones que incluyen mejoras de accesibilidad y energéticas (un nuevo revestimiento para la fachada, adecuación de la cubierta, renovación de instalaciones de suministros) así como una redistribución de espacios para un mejor aprovechamiento del equipamiento deportivo.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Corvera ha adjudicado en 12.082,84 euros la asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de las obras de rehabilitación del equipamiento de Las Vegas. Esa inversión estimada de dos millones de euros se pretende afrontar con fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos para las Entidades Locales (PIREP), diseñado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

«La reforma que pretendemos realizar en el Toso Muñiz encaja perfectamente con estos fondos europeos, ya que principalmente son actuaciones que mejoran la eficiencia energética, que son los que subvenciona en un 100 por 100 la línea uno del PIREP. Y, además, también pretendemos redistribuir espacios para un mejor aprovechamiento del equipamiento deportivo y hacerlo accesible, actuaciones que también subvenciona hasta en un 85 por ciento este programa europeo", indicó el regidor.

"Si como esperamos nos conceden la subvención, ésta cubriría casi el cien por cien de los trabajos a realizar e incluso el coste de la dirección de la obra y la redacción del proyecto. Una gran ventaja en este sentido, además, es que no es obligatorio licitar antes de que te concedan la subvención», explica el alcalde corverano, Iván Fernández.

Construido en 1990, el Toso Muñiz concentra el 24 por ciento de los usuarios que anualmente registra toda la red de equipamientos deportivos municipales. Por sus instalaciones pasan al año unas 30.000 personas de media.

«Somos conscientes de que una inversión de 2 millones de euros es muy elevada, pero queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrecen estos fondos europeos que son específicamente para rehabilitar edificios, no para obras nuevas, por eso planteamos la reforma integral del polideportivo. Y hemos optado por reformar el Toso Muñiz porque es la instalación deportiva más importante que tiene Corvera y la de mayor antigüedad», añadió el Alcalde. En caso de no conseguir estos fondos, Fernández no descarta acometer la obra con fondos propios y por fases.