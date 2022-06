Futuro nuevo a orillas del Meno

Claudia Cosmea trabaja en el Hospital Universitario de Fráncfort, que es una ciudad a orillas del río Meno que está en el centro de Alemania. Más o menos. Nació en Oviedo, en 1991, pero “con meses” su familia se trasladó a Avilés. “Así que soy avilesina de toda la vida”, bromea al otro lado del teléfono. Cosmea, aparte de ser eso –avilesina– es también enfermera. “De la Unidad de Cuidados Intensivos”, aclara. Cambió la eventualidad laboral de España por la seguridad del sistema de salud germano. Y siente que eligió bien. Le hubiera gustado mucho más, sin embargo, no haber tenido que elegir entre uno y otro países. “Eso habría querido decir que las condiciones laborales en España eran buenas”, sentencia.

En 2013 fue cuando dejó Asturias. Se fue a Madrid. Había estudiado Enfermería en la Escuela de Gijón. En Madrid lo que hizo fue aprender alemán, que era el requisito imprescindible para coger las maletas. Lo estudió en un centro de idiomas “que está por el barrio de Salamanca”. El cambio de país fue al año siguiente: de Madrid a la capital económica de la República Federal: allí, en Fráncfort, está el Banco Central Europeo.

“Alemania nos daba la mejor salida a los dos”, señala. Cuando dice “los dos” se refiere a ella y a su marido. Está casada. Con Manuel Alejandro Díaz, que es ingeniero informático y que, como ella, también trabaja en la ciudad del Meno.

Tienen un hijo. Se llama Martín Díaz Cosmea que nació hace dieciséis meses. “Cuando el confinamiento, estaba embarazada y también de baja”, cuenta.

Claudia Cosmea comenzó a trabajar en una residencia de ancianos “de un pueblecito” cercano a Fráncfort. “No sentía entonces que mi control del alemán fuera bueno, así que preferí empezar así”, señala. Había que rodarse en el extranjero. Tras la residencia, trabajó en su primer hospital: uno especializado en traumatología.

Se planteó entonces cercar Fráncfort hasta conseguir tomar la ciudad. Lo hizo ampliando los conocimientos de su profesión con el fin de alcanzar su actual puesto de trabajo. Eso sucedió en 2018: en la UCI del Universitario de Fráncfort, una UCI centrada en cirugías “Mi empleo es estable. Si hubiera seguido en España estaría pendiente de las bolsas de trabajo y de la incertidumbre”, reconoce.

Reconoce que “no terminaba” de verse en Alemania hasta que no fue madre. “Creo que el hecho de nuestro hijo se críe aquí es mucho mejor para él: va a conocer dos idiomas desde el primer día. Pienso que su futuro será mejor”. Y lo piensa porque “los dos” –ella y su marido– han alcanzado un nivel de vida que en España no hubiera sido posible. “Cobramos bien. En Fráncfort pagas más por las cosas, pero es que tenemos un sueldo equilibrado para ello”, admite.

El pasado de Claudia Cosmea empezó en las aulas del Paula Frasinetti. Allí hizo la Secundaria, el Bachillerato. “Muy pronto me llamó la atención social”, continúa. Así que era fácil concluir que terminaría en la carrera que enseña a cuidar a las personas. Es hija única: de Estefanía Fernández y de Fernando Cosmea.

La madre es ama de casa y el padre enseñó Matemáticas en el Menéndez Pidal hasta que se jubiló. “Me gustaron las Matemáticas, pero me daba la sensación de que la única salida laboral que tenían era la enseñanza. Y eso era algo que cuando tenía dieciocho años no me gustaba nada. Luego me di cuenta de lo equivocada que estaba: que las Matemáticas dan para muchas más cosas de las que esperaba”, cuenta.

Pese a ello, considera que la opción de Enfermería fue la buena. Y así lo vive cada día que tiene que ir a trabajar al Universitario de Fráncfort, el hospital donde se gana la vida. En el que empezó a aprender a hacer fue el de Cabueñes. Allí hizo casi todas la prácticas. Completó su formación presencial en el Jove y en el hospital de la Cruz Roja.

Siente que después de casi diez años fuera de Asturias ha encontrado su sitio en Centroeuropa. “Estamos aquí más que establecidos”, admite al otro lado de la línea telefónica. “Volvemos a Asturias para disfrutar del ambiente, de la familia”, señala. Y es que, concluye, “es muy difícil querer volver a España tal cual están las cosas”.

