El mucho apego de Mayorga por las tablas

En 2005 los ojos animales de Juan Mayorga se trajeron a Avilés, al teatro Palacio Valdés, las «Últimas palabras de ‘Copito de Nieve’». Aquel mono albino y barcelonés –con el cuerpo de Tomás Pozzi– soltó al final todo presuntuoso: “Mi consejo es éste: cambiad de vida; vivid como si fueseis a morir hoy mismo. El que sabe morir, sabe vivir. El que aprende a morir, aprende a no servir. La muerte es la auténtica libertad, que permite burlarse de todos los grilletes. No hay hombre más libre que el que desprecia su vida”.

Aquella fue la primera vez del nuevo premio «Princesa de Asturias» de las Letras en Avilés. La última, este pasado abril, en el escenario del Centro Niemeyer. Allí, junto a Alfredo Sanzol, el director del Centro Dramático Nacional, Mayorga habló de lo que esconden las palabras. «Aquel combate que no demos hoy, quizá ya no se dará nunca. Retroceder ya no es posible, porque no hay casa a la que volver». Esto no lo dijo el dramaturgo madrileño, bueno sí. Estas palabras del final de «El Golem» se escucharon el día 30 de abril en la voz de Vicky Luengo, que es la actriz que cedió su cuerpo y aliento a Felicia, el personaje central de su penúltimo estreno. Y es que faltan por llegar «Silencio» –en octubre, en el Jovellanos– y luego «Amistad» –en enero, en el Español de Madrid- y, al final, «La colección» –esta primavera, en la sala grande del teatro de la Abadía–.

Pero para que Juan Mayorga llegase a ser Mayorga –que diría Ángel González– tuvieron que pasar muchas cosas en su vida. Y algunas de ellas, además, sucedieron en Avilés: diecisiete años de fidelidad a la plaza central del teatro en Asturias con debut como director de escena incluido, con premio Nacional de Literatura Dramática a cuestas («La lengua en pedazos», cuya primera función, en febrero de 2012, se representó en el teatro de Los Canapés, la sala bis del Palacio Valdés en aquel año de reparaciones frondosas en el edificio de Manuel del Busto). «Para mí, el teatro de Los Canapés es uno de los más importantes del mundo, y ‘La lengua en pedazos’ es un texto que siempre estará asociado a Avilés. Me estrené con él como director y desde entonces ha tenido muchas vidas», explicó Juan Mayorga no hace mucho en estas mismas páginas. Entonces hablaba de la versión que estaba haciendo sobre esta composición suya la guionista Paula Ortiz. No tardando mucho, Teresa de Jesús volverá al cine y lo hará con las palabras traspuestas del dramaturgo español más relevante de su generación: a este lado de los Pirineos y también al otro.

«Copito de Nieve» fue el primero. Al año siguiente –en mayo de 2006- presentó en Avilés su extraordinaria tragedia «Hamelin». De nuevo con Andrés Lima como director, como cuando el simio filósofo. Lima se reservó, aquella vez, el papel de «Acotador» que, en realidad, hacía las veces del narrador de la peripecia del juez Montero y de toda la investigación. Pedofilia, familia, destrucción. Y un flautista como un faquir sobre una cama de clavos. Esta producción fue de «Animalario» que, en aquellos entonces, habían revolucionado la escena y que, ahora, sólo se ha instalado en la memoria. Porque el presente tiene demasiada hambre.

La compañía de Lima y Alberto San Juan –ahora en el teatro del Barrio, en Lavapiés- había hecho antes, en 2003, «Alejandro y Ana. Lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del presidente». Y ahí salían, además, Roberto Álamo, Guillermo Toledo y Javier Gutiérrez: el juez de «Hamelin». Le dieron a Mayorga, entonces, su primer «Max». Luego se hizo con otros cuatro. Y los cinco formaron un repóquer que anunció lo que tenía que venir. «Érase una vez una bella ciudad llamada Hamelin. Pero una mañana, al despertarse, las gentes de Hamelin descubrieron que la ciudad se había llenado de ratas. Desesperados porque las ratas ya estaban dentro de las casas, se miraban unos a otros sin saber qué hacer».

En octubre de 2008 fue el pase por Avilés de «La tortuga de Darwin»: una comedia añosa que dirigió Ernesto Caballero con Carmen Machi en el papel del Quelonio que lo mismo hablaba del naturalista como de la Perestroika. Y es 175 años de vida daban para mucho. Caballero y Mayorga, mano a mano, explicaron aquel trabajo en común en las tablas del teatro Palacio Valdés cuando en vez de celebrar treinta años de su reapertura lo que tocaba soplar eran sus primeras veinticinco velas.

Hasta aquí, la relación de Mayorga con Avilés fue la del dramaturgo con la plaza en la que se representa su espectáculo y nada más. Las cosas cambiaron en 2012, el año de «la segunda rehabilitación» del teatro Palacio Valdés, como la llamó el entonces concejal de Cultura avilesino Román Antonio Álvarez. Mayorga llegó (tarde) al centro cívico de Los Canapés en aquel mes de febrero de 2012 y dijo en estas mismas páginas: «Tengo la convicción, quizás me repita, de que el texto sabe cosas que su autor desconoce. Por eso sé que este trabajo me hará mejorar como escritor. Me he sentido muy feliz en el escenario, es fascinante ver en qué puede acabar un texto si se dice de frente o entre susurros».

Y, luego, además, llegaron «El crítico» (diciembre, 2012) y un año después, justamente, Juan José Afonso estrenó en Avilés «El arte de la entrevista». Y todavía tenían que pasar por las tablas del Palacio Valdés «Reikiavik» (marzo, 2015), «Famélica» (noviembre, 2016)… Entonces señaló: «No me atrevo a llamarme director. Si se dan las condiciones que viví con ‘La lengua en pedazos’ o ‘Reikiavik’ podría ser feliz. En ‘El cartógrafo’ tengo dos actores muy cómplices que me han ayudado a entender mi propia obra de otra manera, con ellos puedo dirigir que, para mí, es como seguir escribiendo, pero con algo más que la palabra: gestos, movimientos» Pero faltaba «El mago», que pasó por el Palacio Valdés en abril de 2019.

En aquella entrevista en que habló de «Famélica» Mayorga volvió a declarar su mucho apego por la ciudad: «Avilés, el Palacio Valdés, Los Canapés, forman parte de mi mapa personal; me gustaría también formar parte del mapa de Avilés». Y eso que entonces le faltaba conquistar el auditorio del otro lado de la ría. Allí se representaron tres de sus últimas direcciones escénicas «Intensamente azules», «El cartógrafo», pero también un «Himmelweg» alternativo... Allí, en el Niemeyer, fue donde arrancó el aplauso de 700 escolares amantes de la filosofía o lo que es lo mismo, del amor por seguir sabiendo. Este otoño Mayorga tiene cita en Asturias. Recoge el «Princesa de Asturias». En Avilés hace tiempo que la celebración ha comenzado. El combate no ha terminado.