Una de cada cuatro terrazas de hostelería sigue sin adaptarse a la nueva normativa

Hace más de un año que entró en vigor la nueva ordenanza de terrazas de hostelería de Avilés y aún uno de cada cuatro negocios no ha regularizado su situación. En total hay instaladas en la ciudad 443 terrazas, de las que el 74% (329) se han adaptado a la nueva norma o están en trámites para ello, mientras que el 26% restante (114) aún no lo han hecho. La retirada de aquellas que no cumplen será inminente. El Ayuntamiento de Avilés ha emitido hasta el momento 35 decretos para la retirada de terrazas, seis de ellos relacionados con la ocupación de plazas de aparcamiento. Fuentes municipales confirmaron que la próxima semana se empezará a levantar las terrazas que cuenten con orden de retirada por no haber sido adaptadas por sus titulares.

La ciudad ha ido ganando en los últimos meses plazas de aparcamiento que habían sido conquistadas por el sector hostelero a raíz de la crisis sanitaria, que impuso distancias mínimas entre mesas y sillas para poder guardar la distancia de seguridad. Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Avilés, 93 plazas de aparcamiento han sido recuperadas para su utilización por parte de vehículos transcurrido el primer año desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza de terrazas de hostelería. Durante el estado de alarma vigente hasta el 9 de mayo de 2021, 133 plazas de aparcamiento estuvieron ocupadas excepcionalmente por terrazas de hostelería, al amparo del Decreto de medidas para la instalación de terrazas de hostelería en el proceso de desescalada. Actualmente, esa cifra se ha reducido hasta las 40 plazas de aparcamiento ocupadas, en este caso por 15 terrazas ya regularizadas conforme a la nueva ordenanza municipal, según los datos que maneja el Consistorio. Pese al tiempo transcurrido, aún son 114 los negocios hosteleros que continúan sin iniciar los trámites para su adaptación a la nueva normativa. Los responsables de los mismos están siendo advertidos por el Ayuntamiento de Avilés: tienen que retirar la terraza en tanto no soliciten su regularización. Cabe recordar que los cambios entraron en vigor hace más de un año, el 18 de febrero de 2021, si bien desde el Consistorio fueron flexibles en su aplicación mientras duraron las restricciones por la pandemia del covid-19. Las terrazas deben solicitarse de forma expresa por cada titular. “Aquellas que fueron delimitadas durante el estado de alarma están ajustadas, en general, a la nueva ordenanza, pudiendo los titulares solicitarlas en ese emplazamiento”, señalan desde el Consistorio. El cambio fundamental que introduce la nueva ordenanza de terrazas con respecto a la de 2013 es que la separación mínima de las fachadas pasa de 1,50 a 1,80 metros. Y es que el texto incorpora en su articulado el impulso de una movilidad más sostenible, lo que implica dar prioridad al papel del peatón como elemento fundamental en el marco de esta nueva cultura de la movilidad, facilitando los desplazamientos a pie y la recuperación del espacio público para la estancia, juego y socialización. En este sentido, la ordenanza cumple una Orden (TMA/851/2021, de fecha de 23 de julio) por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, que establece la obligatoriedad del Itinerario Peatonal Accesible para la accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Por lo tanto, se modificaron todos aquellos artículos que afectaban al Itinerario Peatonal Accesible para que éste, siempre que sea posible, esté adosado a fachada y mida como mínimo 1,80 metros. En consecuencia, el texto adapta la regulación de las terrazas de hostelería a las exigencias derivadas de la actual normativa reguladora de la movilidad y la accesibilidad, priorizando estos aspectos. La nueva norma define zonas concretas en las que deben ubicarse las terrazas situadas en ámbitos especialmente sensibles, sobre todo en las zonas de plataforma única, donde peatón, terraza y vehículos comparten el espacio. Las personas responsables de establecimientos de hostelería que siguen sin solicitar autorización conforme a la nueva norma pueden hacerlo a través de la sede electrónica municipal y en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento, en El Parche y El Foco (Villalegre). Las infracciones a la norma en el mes de febrero estaban cuatro puntos por encima El pasado febrero eran un 30% los negocios de hostelería de Avilés que no cumplían con los requisitos de la nueva ordenanza. Cumplidos nueve meses entonces desde que había entrado en vigor la nueva norma, entonces los hosteleros de Avilés que no habían regularizado la situación de estas instalaciones frente a las fachadas de sus establecimientos eran tres de cada diez. Así las cosas, hace cuatro meses en la ciudad se contabilizaban 423 terrazas, diez menos de las que había antes de que se iniciase la pandemia en marzo de 2020. Y de ese total, eran 301 hosteleros quienes ya habían tramitado ante el Consistorio la documentación necesaria para la adaptación de sus terrazas a la ordenanza de mayo de 2021, bien porque ellos mismos lo habían solicitado o bien porque de oficio el Ayuntamiento de Avilés se lo había requerido para obligarles a adaptar la distribución de las mesas y sillas en el exterior de sus locales con el fin último de hacer las aceras más accesibles a los peatones. En febrero pasado, el Consistorio hacía público que eran 26 terrazas las que no cumplían y se retirarían por decreto. Ahora ya son 35.