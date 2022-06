“Hemos conseguido la unión sindical en el Ayuntamiento después de mucho tiempo”

María Teresa Crespo (Avilés, 1972), trabajadora social del Ayuntamiento de Avilés, es la nueva presidenta del comité de empresa municipal. Afiliada a la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (Usipa), es la primera vez que asume cargo en la central. “Tere” es la segunda mujer que presidente el comité del Ayuntamiento avilesino.

–Al asumir el cargo dijo que se abre una nueva etapa de trabajo que se va a desarrollar con la máxima transparencia, ¿acaso antes no la había?

–Tengo entendido que no del todo. Yo no hablaré de lo anterior, sino de lo que viene a partir de ahora. Y lo que le puede decir es que va a ser así. Lo que se acuerde en las reuniones es lo que se va a hacer, se va a informar a todos los trabajadores de cada acuerdo tras las reuniones de una forma sencilla, simple y con veracidad. Esta es una nueva etapa y los nuevo integrantes comité de empresa formamos un equipo y así quiero que funcionemos. Se trata de construir positivamente entre todos. Afronto el cargo con responsabilidad y ganas, muchas ganas.

–Avanza ganó las elecciones pero se quedó sin cargos en los órganos de representación.

–Se quedó sin cargos porque ha habido una votación democrática en la que la presidencia y secretaría han sido para otras fuerzas, al superar el número de delegados que tiene Avanza. Por una unión sindical.

–¿Una unión sindical para desbancar a Avanza?

–No, porque se ha decidido así. Y creo que es importante resaltar esa unión sindical que después de mucho tiempo está ahí. Hemos conseguido ir al unísono. No hemos desbancado a nadie, no se trata de ir contra nadie. Somos un equipo de trabajo formado por nueve personas, tengan o no cargos. Quiero que eso quede claro. Esta unión no es contra nadie, al contrario, es por las personas, por los compañeros.

–¿Entonces al fin vuelve a haber sintonía entre los sindicatos del Ayuntamiento de Avilés?

–Es que es muy necesaria para ir a una de una vez. Hay mucha inestabilidad laboral y estamos en un momento clave, los trabajadores llevamos muchos años preguntando qué va a pasar con nosotros y estamos en plena negociación del proceso de estabilización laboral. Ha llegado el momento de estar unidos. La estabilización es ahora mismo el objetivo número uno.

–¿Están conformes con cómo se está desarrollando hasta ahora la negociación con el gobierno? Ahora tocan las bases de los procesos selectivos. Son 186 plazas a estabilizar entre funcionarios y laborales.

–El miércoles hay una nueva reunión de la mesa de negociación. Estamos estudiando la última propuesta y no, no estamos conformes con todo lo que recoge, hay cosas que mejorar y cada sindicato llevará sus propuestas a esa reunión.

–¿Y en qué consiste esa propuesta?

–Las plazas que se van a a funcionarizar y que estabilizan, plantean cubrirlas por un concurso de méritos en el que la experiencia supone un 60% y la parte formativa el 40%. Por ahora estamos con la negociación de los trabajadores contratados antes del 1 de enero de 2016, los más antiguos. Son las únicas bases que se están negociando en este momento, las del concurso.

–Las que se han quedado fuera finalmente son las educadoras infantiles...

–Veremos lo que dicen los tribunales, los juzgados de lo Social de Avilés. El Ayuntamiento únicamente argumenta que no las estabiliza porque pertenecen al Principado.

–¿Qué espera de este proceso de estabilización?

–Poder celebrarlo y poder ir a firmar de la mano de mis compañeras al Ayuntamiento. La incertidumbre es enorme. Hay gente que lleva más tiempo que yo con un contrato y yo llevo veinte años de seguido en estas condiciones, con angustia. Trabajamos con personas, con necesidades, tenemos que darlo todo y así es muy difícil preparar una oposición. Es muy fácil que venga alguien de fuera, que acabó hace poco y sin experiencia, y saque una notaza y te supere.

–¿Es suficiente la plantilla del Ayuntamiento de Avilés?

–En determinados departamentos, como la atención directa al público, falta personal. La demanda ha crecido mucho. Han surtido muchos cambios con la pandemia. Por ejemplo, Servicios Sociales y el Servicio de Atención al Ciudadano tiene mucha más demanda, todo tiene que pasar por registro... Y todo eso supone un desgaste psicológico muy grande. El autocuidado profesional me parece muy importante.

–El convenio no se renueva desde 2008, ¿está previsto hacerlo?

–No nos lo planteamos, de momento.