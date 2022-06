La pandemia que alteró los planes municipales siembra la duda de continuar a los alcaldes

El mandato municipal ha superado los tres primeros años. Los ayuntamientos de la comarca avilesina (Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco a Illas) no han sido ajenos a la pandemia que ha puesto el mundo patas arriba. Han sufrido el estancamiento de proyectos, la parálisis de planes de obras y desarrollos, han visto como la falta de suministros durante meses ha lastrado la labor política.

Tras la denominada vuelta a la normalidad, los regidores encaran el futuro con entusiasmo y con la tarea de que el último año de mandato, sea uno de los más activos de los últimos mandatos, no solo por tratarse de un año electoral sino también porque la pandemia ha pasado factura a todo y ha ralentizado procesos que, en otras circunstancias, dicen, ya estarían solucionados. La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, y los alcaldes de Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas, Iván Fernández, Jorge Suárez, Jaime Menéndez Corrales y Alberto Tirador, respectivamente, hacen balance de los últimos tres años de mandato y lanzan algunas de las ideas para el año político que les depara antes de las próximas elecciones municipales que, previsiblemente, serán convocadas en mayo de 2023.

También se refieren en su análisis para LA NUEVA ESPAÑA a su futuro político, todavía en el aire en términos globales, salvo el caso del regidor sotobarquense que avanzó en estas mismas páginas hace algo menos de un año que tras ser el Alcalde asturiano con más años al frente de un Ayuntamiento, le ha llegado el momento de dar un paso atrás y abandonar la política.

Balance de los últimos tres años

Castrillón. La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), entiende que “todo ha sido condicionado por la pandemia”. “El Ayuntamiento ha realizado una serie de cambios internos para bien y mejorar la relación con la ciudadanía como es el caso de la informatización municipal”. Estos tres últimos años han servido, continúa la regidora, para redefinir el organigrama futuro del Ayuntamiento y seguir desarrollando el pacto de gobierno con el PSOE y con Podemos, y continuar con la hoja de ruta diseñada al principio del mandato.

“La pandemia ha cortado las alas a algunos proyectos a desarrollar este mandato que esperamos conseguir. Contamos con remanente y eso nos ha servido para realizar una inversión fuerte que va a suponer gran movimiento económico y un impulso que ya se empieza a notar, en los asfaltados, en los cambios de iluminación, en la mejora de la senda de Coto Carcedo, en la rehabilitación de edificios,...”. Triguero defiende que el desarrollo del Plan General de Ordenación “también se ha visto afectado por la pandemia” sin embargo, explica que el Ayuntamiento de Castrillón cuenta con los “mimbres correctos para lograr un planeamiento consensuado”.

Corvera. El alcalde de Corvera, Iván Fernández (PSOE), habla sobre estos tres años desde las elecciones municipales de 2019 en las que consiguió la mayoría absoluta mas amplia de la historia del concejo, 14 de 17 concejales: “Este mandato ha estado marcado por el covid y sus efectos. Hemos invertido más de un millón de euros en ayudas directas para paliar los efectos negativos de la pandemia. Creemos que con ello logramos ayudar a quien más lo necesitaba y que el municipio –lejos de paralizarse– siguiese avanzando y progresando”.

Gozón. El alcalde de Gozón, Jorge Suárez (PSOE), también logró mayoría absoluta en las urnas en 2019 y se refiere así al balance de los primeros tres años de mandato: “No ha sido un mandato fácil. De estos tres años, se puede decir que dos han estado marcados por la pandemia, teniendo que enfocar todos nuestros esfuerzos en ello”. Aún así, y a pesar del covid, Suárez se muestra satisfecho con su labor: “Tenemos ejecutado un 75% del programa que llevamos a las elecciones” “Uno de los puntos que se ha llevado a cabo ha sido el cambio del alumbrado público a led, un cambio que ha venido muy bien debido a la gran subida de la luz”, defiende Suárez, que se refirió, además, a la promesa de cubrir dos pistas en Balbín, que ahora está en licitación.

“Estamos acondicionando un espacio para organizar el nuevo archivo municipal, que es muy necesario”, recalcó el regidor de Gozón, que celebra la ampliación de la escuela infantil: “Está sirviendo para ayudar la vida laboral y familiar, y es algo que las familias tienen muy en cuenta a la hora de fijar su residencia”. Suárez añade que “ahora contamos con aproximadamente 80 plazas y este año nadie ha quedado en lista de espera por lo que ha sido un servicio muy importante para este municipio”. “Sobre las cuestiones que no se ven, hemos definido la relación de puestos de trabajo municipal”, indicó el regidor gozoniego, que defiende su gestión en la adquisición del antiguo Teatro Carmen de Luanco.

“Teníamos la necesidad de contar con un espacio multidisciplinar en cuanto a eventos y difusión de la cultura y de repente apareció la venta de estos inmuebles. Ahora mismo está en concurso de proyectos y ojalá que pronto podamos desarrollar ese espacio tan necesario para nuestro municipio”. También celebró la recuperación del tenis-playa tras nueve años.

Soto del Barco. El alcalde, Jaime Menéndez Corrales (CISB), afirma que los últimos tres años “no han sido para tirar voladores”: “Se han cumplido algunas de las actuaciones previstas por el Principado como el esperado fin de la carretera entre Ranón y La Arena y estamos esperando, a ver si arranca, el plan para ejecutar viviendas sociales en La Arena. También estamos pendientes del dragado del puerto de La Arena, que no es la solución pero es necesario. Aún seguimos esperando por el campo de hierba artificial para Soto del Barco”.

“Si no fuera por el uso del remanente de tesorería estaríamos viéndolas venir, con ese remanente, ejecutamos la reparación de caminos, labores de pintura en diversas infraestructuras y la renovación de las redes de agua, también gracias a Cadasa, acometimos el refuerzo a parte de La Corrada”, apuntó para confirmar después que “la pandemia lo condicionó todo, cambió la forma de atender a los ciudadanos y marcó un antes y un después en la administración local. Seguimos manteniendo las citas previas y ahora, poco a poco estamos intentando recuperar la normalidad”.

Illas. El regidor illense, Alberto Tirador (IU), defiende, al igual que sus homólogos de la comarca avilesina que los tres últimos años han estado marcados por la pandemia “y donde mantener y mejorar los servicios que incidian directamente en el bienestar de las personas, que fue el principal objetivo”.

“Entre los planes llevados a cabo este tiempo destaca la mejora de varios caminos municipales, por señalar algunos: la carretera de Argañosa a Pulide, el camino del Caño al Póntelo, los caminos de Peñoceo en La Peral o el acceso a La Bragado”, incidió Tirador, que recordó que la mejora de las redes de saneamiento y agua conllevó la mejora del saneamiento de Argañosa, Reconco y la Peral, actualmente en ejecución, e inversiones en la mejora de distribución de agua y saneamiento en distintos núcleos.

“También se rehabilitó el centro social de Zanzabornín y en la atención a las familias, destacamos la puesta en marcha del plan Corresponsables, con atención a niños y niñas todos los días laborables no lectivos”, concluyó diciendo.

Lo que resta de mandato

Castrillón. Yasmina Triguero defiende que su concejo intentará sacar adelante planes que tiene en cartera durante el último año de mandato. Se refiere a unos tres millones de euros para asfaltados, otro millón para rehabilitar el túnel de Arnao, el acondicionamiento de las escuelas de Ave María en Arnao para convertirlas en un museo pedagógico así como la rehabilitación del antiguo edificio consistorial para habilitar un espacio coworking.

También está pendiente de la declaración del Castillo de Gauzón como bien de interés cultural, el desarrollo de nuevas excavaciones así como la mejora del centro de interpretación y del Monasterio de La Merced, además potenciar el albergue de peregrinos en Raíces. El último año de mandato pasará por la peatonalización de algunas calles como Ramiro I en Piedras Blancas y doctor Villalaín, en Salinas.

“Algunos eran planes a cuatro años, pero vistas estas circunstancias, solo serían en un uno”, señaló la regidora castrillonense.

Corvera. Iván Fernández tiene definido su último año de mandato: “La línea la tenemos marcada: potenciar la cultura y el deporte como nuestras señas de identidad; potenciar nuestras políticas sociales para ayudar a quien más lo precise; atender las necesidades cotidianas de la gente y, a la vez, impulsar nuevos proyectos.

Son muchos objetivos, todos importantes, que se materializan en proyectos concretos como el Centro de Día y Centro Social de Mayores para nuestros mayores o, –para jóvenes y familias en general–, el PACO, nuestro pequeño parque acuático que será un revulsivo en la vida económica y social del concejo.

Asimismo, seguiremos atendiendo nuestra zona rural mejorando los servicios de saneamiento y abastecimiento y también aprovecharemos la oportunidad de los fondos europeos que el Gobierno de España ha logrado para poner en marcha nuevas infraestructuras públicas y mejorar y modernizar servicios y equipamientos municipales”.

Gozón. Jorge Suárez defiende, por su parte, que aún quedan doce meses de mandato y su objetivo principal es “terminar de cumplir el programa electoral ya que es el compromiso con el que el PSOE concurrió a las elecciones municipales del año 2019”.

Soto del Barco. Menéndez Corrales defiende que durante el último año de mandato, su gobierno hará todo lo posible por cumplir el programa electoral “en su mayor grado”. “Confiamos en contar con una subvención para poder habilitar una escuela de 0 a 3 años en el edificio anexo al colegio de Soto del Barco, que prevemos que comience en el curso 2023-2024, es decir, que le tocaría gestionar al próximo gobierno”.

Illas. Alberto Tirador quiere iniciar este último año de mandato las obras del edificio que albergará las nuevas aulas y el proyecto de saneamiento Piniella. Así como la rehabilitación del edificio escolar con cargo a los fondos europeos.

La candidatura en las próximas elecciones municipales

Castrillón. Yasmina Triguero, Alcaldesa por IU: “La decisión que tiene que venir del partido. No voy a decir si voy a continuar o no hasta que la organización lo diga, no lo diré hasta el momento que se decida. Tenemos que ver si hay posibilidades o si es necesario que continúe al frente”.

Corvera. Iván Fernández, Alcalde por el PSOE se posiciona así: “Como se suele decir, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Personalmente no tengo nada decidido aún. Mi tiempo se centra exclusivamente en trabajar por y para Corvera. En unos meses haré una reflexión personal, escucharé lo que me diga mi familia y mis compañeros y decidiré qué hacer”.

Gozón. Jorge Suárez, regidor por el PSOE pone las siguientes condiciones: “Para repetir mi candidatura son necesarios tres puntos: necesito tener fuerzas y ganas, que mi equipo me quiera acompañar porque sin ellos esta labor no sería posible y, por último, aunque los estatutos del partido indiquen que no es necesario realizar unas primarias, me sometería a lo que diga la ejecutiva del partido”.

Soto del Barco. Jaime Menéndez Corrales, alcalde por la Candidatura Independiente de Soto del Barco (CISB): “No me voy a presentar, por el momento no se habla de candidato en el partido; lo anunciaremos en los próximos meses”.

Illas. Alberto Tirador, alcalde por IU se define así: “Aún falta un año y es mucho tiempo, así que por ahora seguir trabajando por el concejo y cuando llegue el momento se verá”.