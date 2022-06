Alberto Iglesias (Santander, 1975) empezó siendo actor y lo continuó siendo cuando se pasó a la dirección escénica y a la dramaturgia. Este viernes (20.00 horas) regresa a Avilés, al Niemeyer, como intérprete y coescritor. Del Éric-Emmanuel Schmitt, uno de los hombres de teatro más respetados en lengua francesa (es belga de origen galo). El auditorio del complejo cultural acoge la vuelta a los ruedos de “Variaciones enigmáticas”. A un lado, Iglesias –que estrenó en el mismo escenario “La Strada” de Federico y Mario Gas– y, al otro, Juan Gea.

–¿Cómo llega a esta producción?

–La idea la tiene Ramón Calleja, que es el director del espectáculo. No estoy seguro si la conoció viendo una versión anterior o si acaso se la dio a la leer Juan Gea. En todo caso, se quedó enamorado del texto. Y luego llegué yo.

–Que aparte de ser actor, es el adaptador.

– Eso es. Me baso en la versión que había hecho Juan José Arteche. Y me apoyo en la versión original y también en una inglés. Mi trabajo consiste en darle un poco de aire a una versión primera que se ceñía mucho al original literario. Lo que hago es afinar aquí, menear allá. Cuando adaptas un texto que no es tuyo dejas tu toque personal para tus cosas. Tu responsabilidad es respetar el espíritu original, al autor que quieres volver al presente.

–Usted y Juan Gea mano a mano.

–Un verdadero “tour de force”. No sé si sabe que mi papel, el del periodista, lo hizo Gea hace veintitantos años. Entonces el escritor recluido en el norte de Noruega fue Jesús Puente. Fue su última obra de teatro y el final de todo.

–Tiene mucho que ver con “La huella”. ¿No?

–En cierta manera, pero Schmitt es un dramaturgo muy francés, muy de hacer preguntas. ¿Qué es el amor? ¿A quién amamos cuando decimos que verdaderamente lo estamos? En torno a esto, monta un “thriller” con un aire a “La huella” en el que nada es lo que parece hasta que finalmente te metes en el meollo. Pero no puedo decir más, que se la destripo.

–Vale. Mejor que no. Usted es es un periodista que entrevista a un escritor perdido.

–No es sólo un escritor. Es Premio Nobel. No concede entrevistas, pero acepta que mi personaje se la haga. No es un gran periodista: trabaja en una gaceta de provincias. Pero ni uno, ni el otro son lo que parecen. Schmitt monta una función de suspense psicológico que, ya digo, tiene mucho aire de “thriller” psicológico.

–Estrenaron en Santander.

–Hace un año: en mayo. Hicimos bastantes funciones después. Muchas en Cantabria, pero en noviembre paramos. Retomamos ahora en el Niemeyer. Precisamente, ahora, dentro de un rato, tenemos ensayos de recuperación. En unos días vamos al Infanta Isabel a hacer una pequeña temporada.

–¿Qué se hace en estos “ensayos de recuperación”?

–Recuperar el pulso. Ramón Calleja, el director, es muy exhaustivo y estamos tardando poco.

–Usted y Avilés...

–Volver a Avilés es como volver a casa de un amigo. Hicimos “La Strada”. Y, un poco antes, “Sócrates”.