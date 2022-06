Nueve besos para Iago y Martín

Érase un conde. “O un duque”, dice Abel Cáceres, que es el portavoz de la Asociación de vecinos el Marapico, el colectivo encargado de organizar las fiestas de Villalegre: seis mil personas para celebrar la vuelta a la normalidad este fin de semana. Un fiestón. O sea, un conde o un duque. O lo que fuera. No queda claro. Y luego una historia de amor prohibido. Y un puchero roto en pedazos.

Y Patricia Sánchez y Pelayo Álvarez como principales protagonistas de una fiesta bajo el sol y la leyenda. Los dos avilesinos, de regreso, se quedan para siempre anclados en los nueve besos que salieron de la rotura del puchero. La primera vez en la historia, a manos de ella. Nueve trozos, nueve besos. Y dos guajes (gemelos) en camino. Se van a llamar Iago (“con i latina”, aclaran) y Martín. La fiesta de su llegada estará lista para finales de este verano. “Pero a lo mejor vienen en otoño”. Pelayo Álvarez no quiere dar una fecha clarificada. En todo caso, al pie del crucero de la Virgen de La Luz, él y su esposa se dieron nueve picos como nueve cordilleras. “Si esto es un rito de fecundidad... qué mejor que la nuestra”, reconoció Álvarez. Dos padres nuevos. Dos padres de gemelos.

La tradición está para que se pueda romper. Y ayer los dos novios –ya maridos– la rompieron en pedazos. Y tan pichis. “Que hacía mucho calor”, bromeó Álvarez cuando llegó con su mujer y el resto de su familia a la sidrería Yumay. Allí los gastrónomos de la cofradía villalegrina les nombraron “Gastrónomos del buen amor”. Verdinas mediante. Dos casados. Ella con la responsabilidad de trocear el puchero que los del Marapico compran en León, pero que llenan con el requesón que cocinan en las instalaciones de la asociación de vecinos encargada de devolver –más o menos– la normalidad al comienzo del verano romero en Avilés.

Así que sí, las leyendas, como la literatura, exigen de amores sin libertad. Si no, no molan. Lo que sí que mola es la historia de amor consecutiva. Hace treinta y tres años que una pareja se besa en número igual a los trozos en que se rompe el puchero del requesón y lo hacen en recuerdo del conde ese. O del duque. Qué más da. Lo cuenta Abel Cáceres a los periodistas: el conde “o el duque”. Una historia desigual: un noble y una plebeya. A ella la separan del aristócrata que tenía a dos pasos del monte de La Luz, cuando en La Luz no había ni virgen, ni vistas, ni nada. Antes de la despedida, hay un regalo. “Un collar”, sigue Cáceres. Y el conde “o el duque” o lo que sea, regresa. “Y un día, el noble va a la fuente y ve a un chaval cogiendo agua. Y se sorprende” –sigue Cáceres–. Llevaba el collar que el noble le había regalado a su amante.

Aquel guaje era su guaje.

Normal que los curas se hubieran quedado guardando a la copatrona de La Luz en su ermita. Que está allí, prosigue Cáceres, por el conde “o el duque”. O lo que fuera. Amor prohibido, un poco de tragedia y un poco de “anagnórisis”, que hubiera podido decir Aristóteles si no llevara muerto desde hace dos milenios y medio.

Así que sí. Patricia Sánchez y su esposo se llegaron a la sombra del crucero de la Virgen de la Luz. Y, entonces, empezaron a sonar los voladores, y la pareja traspasó el espacio reservado los más curiosos. Les entregaron el puchero. Les retiraron la tela, les dieron dos cucharas de plástico y empezaron a darse de comer. El uno al otro. Había silencio. Y también mucho sol. “Pelayo, ¿está bueno?” “¿Alguien quiere?”, retó. Se lo jalaron en un pispás y, entonces, fue cuando Patricia Sánchez cogió el puchero y lo lanzó contra la basa del crucero. Y se hizo en pedazos. En los nueve pedazos que se han convertido en el nuevo récord de la fiesta. El amor se marca con la marca que la pareja decide imponerse. Y fue de nueve besos.

Nueve besos que son para esos dos niños que ayer faltaron en la celebración de la Virgen de la Luz: Luz de Mayo, avellanera, puesto de puchero y requesón... Y el conde. “O el duque”. O lo que fuera. Una ceremonia y una celebración que contó ayer a mediodía con la presencia de la Alcaldesa, de Mariví Monteserín, y de unos cuantos representantes de los grupos municipales que últimamente se lamentan del olvido que hacen de ellos en el Ayuntamiento. O a lo mejor es que el año que viene –por estas fechas– hay elecciones.

El final de Pentecostés y el inicio del verano

A la celebración de la fiesta del puchero le precede la misa de la Luz de Mayo, que se celebró ayer, en el mes de junio porque la fecha que tiene reservada es la del martes posterior a finalizar Pentecostés. Y eso sucedió el domingo pasado. José Juan Hernández, el párroco de Villalegre –a cuya unidad pastoral corresponde la celebración de la copatrona de Avilés– fue el encargado de predicar ante una plaza abarrotada. Hubo sombrillas, abanicos y ganas de encontrar la sombra. Y acompañaron al sacerdote, además, Adolfo Manuel Álvarez, Tino Bada, Alejandro Soler, José María Murias y David Cuenca. Hernández puso la mirada en la imagen de la patrona que escoltaban los componentes de la Asociación Lepanto. Recordó el origen de gran parte de los feligreses de su unidad pastoral. “Demos la vida a quienes llegan aquí por primera vez”, dijo. Y es que, su parroquia –La Luz y Villalegre– nació con personas que “vinieron de todas partes”. Dijo que la devoción por la Virgen de la Luz ratifica todos estos deseos. La copatrona de Avilés lo es desde hace diez años. “La devoción que sentimos por esta Virgen en este barrio es absoluta”, señaló Abel Cáceres, el portavoz del colectivo El Marapico, el encargado de la celebración de las fiestas del barrio que vuelven al calendario después de dos años de ausencia. La imagen fue llevada a hombros hasta su altar. Hasta la Luz de Agosto.