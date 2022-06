“Los partidos, como los seres vivos, se autodepuran”

El diputado autonómico Luis Fanjul (Avilés, 1969) se proclamó ayer coordinador de Ciudadanos Avilés, partido al que se afilió en 2016. Es el tercer líder de la formación en un año, tras las salidas de José María Roces y Daniel Quirós. El grupo municipal también perdió en los últimos dos meses al que fue su portavoz, Javier Vidal García (ahora edil no adscrito) y a la edil Sharon Calderón-Gordo. Le acompañan al frente del partido David Robles Ramos (secretario) y David Bonifacio (enlace institucional).

–¿Debo darle la enhorabuena o desearle suerte?

–Creo que ambas cosas. Tengo la fortuna de encabezar un proyecto político, aunque está en horas bajas, que sigue teniendo simpatía entre muchos ciudadanos (si no es como primera opción, sí como segunda), como un partido sensato y coherente. Y he tenido la confianza de los afiliados. Eso es de agradecer.

–Dice que “los militantes son el alma del partido”.

–Sin duda.

–¿Y cuántas almas le quedan a Ciudadanos Avilés?

–Sinceramente, no tengo esos datos porque yo no estaba en la anterior directiva, y desde Madrid solo nos llega la validación de la proclamación, no el resultado. En cuanto tenga acceso a las plataformas lo comprobaré. No voy a negar que los acontecimientos del partido a nivel nacional y local han influido en la afiliación, pero no tanto como la gente se piensa.

–Pues tengo entendido que quedan 13 afiliados y que votaron cuatro. Y en la candidatura ya son tres...

–No se lo puedo decir porque no tengo acceso.

–A la segunda ha ido la vencida. En 2019 se midió a José María Roces, que le abrió la puerta a integrarse en su equipo.

–No llegué a integrarme, aunque nunca tuvimos una mala relación. Entonces hubo dos candidaturas pero no de confrontación, siempre he tenido muy buena relación con él. Entonces el partido estaba unido y muy bien.

–No como ahora.

–No estamos viviendo nuestro mejor momento pero sigo pensando que un partido de centro, liberal, tarde o temprano tiene que cuajar y que mucha gente nos ve como esa segunda opción sensata, fuera de extremismos que es capaz de hacer una política coherente. Es posible que hayamos cometido errores por ser novatos en las instituciones. Aún así creo, como decía Camilo José Cela, que en España el que aguanta y resiste al final vence. Queda un año, vamos a intentarlo. Es muy fácil ir a favor de viento y bajarse del barco cuando van mal las cosas. Si hay un partido que confió en ti lo lógico es agradecérselo y dar un paso adelante en los momentos difíciles.

–La concejala Sharon Calderón-Gordo fue la última del grupo municipal en dejar el partido y se fue acusando a la formación local de ser “la muleta del PSOE”. ¿Qué opina usted del trabajo del grupo municipal?

–Ciudadanos es un partido posibilista, sensato, de centro. Eso no exime de cierta crítica, pero de una crítica constructiva. Si tenemos la oportunidad de apoyar presupuestos, políticas beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, tenemos que estar ahí. Sharon entendió que en cierta forma estaba cansada y no se veía con fuerza para seguir, entendimos su postura y no hay nada más que decir.

–¿Y de la salida de Javier Vidal García?

–Esa es otra historia. No tenía obligación de dejar el acta, pero éticamente queda un poco feo. A la política hay que venir a trabajar por el bien de los ciudadanos, no a hacerse fotos y figurar. Pero mirar atrás no nos va ayudar a nada en absoluto. Los partidos, como los seres vivos, se autodepuran. Quien no quiera estar, está en todo su derecho de irse. Me gustaría que aquellos que se beneficiaron de una estructura, de unos afiliados que pusieron su voluntad en unas elecciones, devolvieran su acta cuando se marchan. Pero por sus actos los conoceréis.

–Afronta un reto mayúsculo. Asume el liderazgo en este momento crítico y a un año de las elecciones.

–Me gustaría tener más tiempo, pero en política todo cambia de la noche a la mañana. El reto es concienciar de que Ciudadanos ha sido un partido útil en este mandato. Hemos conseguido la gratuidad del transporte público para los menores de 18 años, tenemos comprometida la tarjeta ciudadana, hemos conseguido inversiones en instalaciones deportivas y de carácter lúdico, como el parque infantil que se va a hacer en Cabruñana... Es un reto difícil pero vamos a intentar conseguir un resultado digno en las próximas elecciones y tener representación para seguir impulsando políticas alejadas de los extremismos. Porque muchos partidos anteponen la ideología a lo que es beneficioso para los ciudadanos.