Delmiro, sobre la falta de plazas en las “escuelinas”: “No podemos hacer más”

“No podemos hacer más. Por parte del Ayuntamiento hemos cubierto toda la demanda posible para el ciclo de 0 a 3 años. El primer ciclo de Educación Infantil no es una competencia propia, tampoco está delegada y eso nos limita para ampliar la oferta”. Así respondió la concejala de Educación, Nuria Delmiro, a las familias y grupos de la oposición que vienen demandando una solución a la elevada lista de espera en las “escuelinas”. Decenas de familias se han quedado sin hueco para sus bebés el próximo curso.

Este fue uno de los asuntos que se trató ayer en la reunión del pleno del Consejo del Escolar Municipal, el primero se celebra este año, un encuentro en el que se hizo repaso del periodo lectivo 2021-2022 y en el que se empezó a analizar la previsión para el próximo. “Hasta julio no tendremos datos oficiales puesto que aún estamos en periodo de matriculación. En líneas generales hay menos alumnado, aunque hay algún cole en el que aumentó de forma importante, como en el Marcelo Gago”, apuntó la edil de Educación.

Sobre la falta de plazas en las “escuelinas”, Delmiro incidió en que “por mucho que queramos planificar, tenemos limitaciones”. “La demanda ha aumentado mucho, los costes son más asequibles y cada vez más familias demandan la escolarización en esta etapa. Pero esta situación que se está dando no es exclusiva de Avilés, en Oviedo necesitan más de 300 plazas, más de 200 en Gijón... Es la realidad que tenemos. Este año no podemos ir a más, pero esto no es algo nuevo ni falta de planificación”, añadió.

Casi un centenar de familias ha quedado en lista de espera, pero el gobierno local confía en aliviarla con la nueva opción de derivar bebés a Jardín de Cantos, un centro del Principado. “Se están enviando solicitudes. Lo que queremos es que las familias tengan el servicio, pero llegamos hasta donde podemos”, concluyó Delmiro.