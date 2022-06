La hora de Teresa Cendón

La actriz Teresa Cendón se fotografía debajo del reloj que marca las veinticuatro horas del día, un artilugio que está en el Real Observatorio de Greenwich, en Londres, que es el lugar en que se parte el globo terráqueo en dos y se empieza a contar desde cero. Teresa Cendón vivió y trabajó en la capital británica casi una década. No hace mucho regresó, pero para participar en el preestreno de “Jurassic World. Dominion”, la tercera parte de la segunda trilogía que revivió a los dinosaurios por un pinchazo de un mosquito envuelto en ámbar. Ahora está en Madrid. Dentro de unos días hace una colaboración “en una serie de televisión”. No da más detalles, sólo uno: que es su primer trabajo en España como actriz. Porque toda su carrera la hizo allí, a orillas del Támesis.

Pero todo empezó en Salinas, en Castrillón. En 1978 fue cuando Teresa Cendón se hizo asturiana. Y eso que su vida se desperdigó por medio país desde muy pronto. Teresa y su hermana Elena Cendón son hijas del aparejador Antonio Cendón y del ama de casa Teresa García. Cendón era gallego y su esposa nació en Astorga. “Un lío”, diagnostica la actriz al otro lado del teléfono. Y se lía todavía más cuando dice que su hermana es gallega, que la familia vivió también en Marbella para, al final, asentarse en Valladolid. Pero por un final momentáneo. Que todavía tenía que saltar a Londres, ver el Jubileo de la Reina Isabel –el otro, el de hace una década– y convertirse, por ejemplo, en la hija de Bernarda Alba en el escenario del teatro Cervantes de Londres, un escenario que atiende la demanda de teatro en castellano de las comunidades española y latina de la capital británica que, pese al Brexit, sigue siendo potente. “Como he vivido en tantos sitios he decidido que mis raíces son asturianas: de Salinas”, subraya. En Castrillón vivió la familia un par de años, “pero he vuelto muchas veces y me encanta”, aclara.

La actriz Teresa Cendón antes de dedicarse a la interpretación lo hizo al Turismo, a las relaciones públicas e, incluso, a la venta de lujo. “Diamantes, concretamente”, cuenta. Trabajó, por ejemplo, en la Joyería Suárez, pero también en Tiffany’s, pero no donde el desayuno de Audrey Hepburn (eso es Nueva York), en Londres, que es una ciudad muy importante en su vida: allí se formó como actriz, allí debutó como actriz, allí trabajó en los Juegos Olímpicos y también para la Universal y entre dinosaurios, en la tercera parte de la segunda trilogía sobre el asunto jurásico. “Un mes entero con Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum”, destaca. “Había recibido un mensaje. Mi representante me dijo que la directora de casting Nina Gold, la de ‘Juego de tronos’, le había dicho que me habían seleccionado para ‘Jurassic World. Dominion’, que le llamara”.

–¿Y cuánto se tarda en responder en circunstancias como estas?

–Veinte segundos, en lo que pude respirar.

La actriz asturiana ya está en España. Comenzó “la casa por el tejado”, repite, pero da igual. Ya tiene la casa entera. El reloj ese de Greenwich que marca todas las horas también marca la que acaba de llegar: la de Teresa Cendón.