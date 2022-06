El jefe de Ginecología del Hospital San Agustín da el relevo

“Me jubilo, y no me voy dando saltos de alegría, pero creo que ha llegado el momento de dar el relevo a las nuevas generaciones”. Palabra de Carlos Pérez Gómez (Salamanca, 1956), un profesional que empezó su carrera como “médico de pueblo” en Cáceres y Toledo y, una vez con la especialidad de Ginecología, se trasladó a Asturias. Pasó por el Hospital de Cabueñes, en Gijón, pero su nombre estará siempre ligado a la tercera planta del Hospital Universitario San Agustín, donde ha prestado atención a cientos de mujeres del área sanitaria. Casado con una asturiana y padre de un hijo, Pérez Gómez llegó al San Agustín en 1990 y en 2011 asumió la jefatura del servicio de Ginecología y Obstetricia.

Este viernes fue su último día laborable: “Uno se jubila de su trabajo pero no de su vida. Ahora tengo que aprender a dejar la responsabilidad de médico, de ginecólogo, y dedicar tiempo a la familia, vengo de una familia muy amplia de nueve hermanos, a hacer montaña, que me encanta, a leer, viajar...”. Aunque a Pérez Gómez le cuesta colgar la bata es consciente, subraya, de que el servicio queda en las mejores manos: al frente del mismo está la doctora Concesa Rodríguez Mon y un equipo “muy implicado, joven, con experiencia, con ganas y muy bien formado”.

Pérez Gómez eligió su especialidad casi por casualidad. Durante los seis años de carrera no había visto un parto ni de lejos y en su periplo rural vivió una experiencia que le marcó: confundió un parto con un cólico nefrítico. “Me empeñé en aliviar los dolores que sentía la mujer, algo imposible, y a las tres horas, después de un traslado urgente a un hospital, se solucionó el problema con un precioso bebé de 3.800 gramos. Pensé que eso no me podía volver a pasar y a día de hoy creo que ya distingo partos y cólicos”, bromea con ese humor tan propio que gastan los castellanos. Nunca se arrepintió de su decisión.

Aunque sí se despide con dos espinitas clavadas: la primera, no haber conseguido, por más que lo peleó, el “screening” o cribado de cáncer de cérvix a semejanza, por ejemplo, del de mama o colon. Lamenta también que los abortos, que es una prestación dentro de la cartera básica de los servicios que presta el Sespa, se deriven a clínicas privadas, con el coste que ello supone: “Con una buena organización se podría asumir desde la sanidad pública”. Le entristece también que por los paritorios del Hospital Universitario San Agustín cada vez pasen menos embarazadas. En Avilés, el descenso tan acusado de la natalidad llegó más tarde que a otras áreas, pero hace ya años que el número de nacimientos está más cerca del medio millar que de las tres cifras. “Tal vez habría que fomentar la natalidad, ofrecer ayudas... Pero desconozco la solución a un problema que afecta a Asturias y a todos los países desarrollados”, dice.

Se despide, asimismo, con la satisfacción de tener unas listas de espera en Ginecología y Obstetricia relativamente asumibles, con la práctica de nuevas técnicas en cirugía o el tratamiento multidisciplinar con el área de Rehabilitación de la incotinencia urinaria. “Me voy muy satisfecho”, dice este hombre defensor a capa y espada de la sanidad pública que creció profesionalmente con el Hospital Universitario San Agustín.

A su lado, “equipazo”: “Siempre he procurado, a ser posible, rodearme de gente mucho mejor que yo”. Carlos Pérez Gómez considera “fundamental” que los especialistas estén motivados e ilusionados con lo que hacen, se sientan valorados y respetados en sus decisiones y opiniones. Tal vez por esta razón su empeño como jefe de servicio fue crear una idea de equipo: todos han sido partícipes de los logros y cada uno ha podido potenciar sus aspiraciones.

Ahora el “jefe de gine” del San Agustín cambiará la consulta por la montaña, la bata por las botas. Y seguirá haciendo memoria de una carrera que le ha ocupado media vida. Del primer bebé que tuvo entre manos no recuerda si era niña o niño, pero sí que le faltaban manos para sujetar a aquella criatura escurridiza empeñada en irse al suelo. Entonces le tuvo que ayudar un residente superior,de segundo año. Este bebé ahora ya tendrá cerca de cuarenta años. Cuatro años después de este primer parto y siendo aún residente de cuarto año, Pérez Gómez tuvo también una de las experiencias más gratificantes y emotivas: atendió el parto de su mujer y recibió a su hijo Manuel, un niño prematuro de 32 semanas y apenas 1.900 gramos.

“Esta misma sensación la veo a diario en nuestros paritorios y aún sigue emocionándome”, decía Pérez Gómez, el médico de equipo que tras muchos años dando bienvenidas a la vida ahora vivirá la suya.