La estafa de la suplantación de Unicaja contada por una víctima: así robaron más de 10.000 euros a este avilesino

“El número de teléfono, el membrete... todo era de Unicaja, pero me estafaron más de 10.000 euros de mi cuenta”. Quien relata su historia es una de las muchas víctimas de la oleada de estafas que se están denunciando en la Comisaría de Policía de Avilés. De momento ya ha presentado su reclamación en la entidad financiera, y está en contacto con otras personas que están en su misma situación para ver cómo pueden reclamar su dinero y que se les devuelva.

Este avilesino, que prefiere mantener su anonimato, fue víctima hace unos días de la estafa conocida como “smishing”, que consiste en suplantar la identidad de la entidad financiera utilizando incluso sus números de teléfono. Un método que genera confianza facilitando la comisión del delito. Pero sí accede a contar su caso para evitar que otras personas puedan caer en el mismo engaño que los ahora denunciados.

“Recibí un mensaje de texto (sms) indicándome que se me había hecho un cargo a mi cuenta de 990,40 euros, y que si no reconocía pinchase en un enlace. Lo hice, y entré en mi cuenta, pero para operar en ella tuve que introducir mi clave, el número secreto”, relata esta víctima.

Posteriormente recibió una llamada telefónica “desde el número de Unicaja”, en la que se le indicaba que iba a recibir un código para la cuenta online, y que debía confirmar que la había recibido. “Me llegó el primero y confirmé, y luego otros y fue confirmando. Eso supuso que cada vez que confirmaba me sacaban dinero de mi cuenta. Así, miles de euros”, continúa este avilesino su relato.

Nada más que se dio cuenta de la estafa, acudió a la Comisaría de Avilés a presentar la correspondiente denunciar, y posteriormente a Unicaja. “Cuando estaba esperando a ser atendido, me di cuenta de que no era el único. Delante de mí había una señora mayor a la que también le habían estafado miles de euros, y otra persona me contó que le habían sacado de la cuenta unos 20.000 euros”.

La empleada de Unicaja que le atendió tramitó la correspondiente reclamación con una copia de la denuncian ante la Policía. “Dicen que responderán en unos 15 días, a ver si la entidad se hace cargo de la estafa o no quiere saber nada”. Pero este avilesino ya se ha estado informando legalmente de los pasos a seguir. “Si la respuesta es negativa habrá que adoptar otras medidas, aunque el último paso sea llegar al juzgado para recuperar el dinero”, afirma.

Y es que esta víctima, como otras tantas, entienden que la entidad financiera debe cerciorarse de que su sistema de banca electrónica cuenta con todas las medidas de seguridad. Otra víctima consultada, que tampoco quiso facilitar su identidad, incidió en que “al parecer esto no es nuevo. Ya en Málaga hubo denuncias previas y en otros sitios, así que el banco debería haber tomado medidas para evitar que se produjeran más estafas”.