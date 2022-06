Marta Barceló: “No pasé por el cáncer, para escribir me apoyé en las que sí lo padecieron”

Marta Barceló (Mallorca, 1973) es la autora de “Ir a Saturno y volver”, un drama sobre las consecuencias del cáncer de mama en una mujer que se presenta esta noche (20.00 horas) en la sala club del Niemeyer y que protagoniza la actriz Marga López bajo las órdenes de Núria Vizcarro. Barceló, además, fue la vencedora de los torneos de dramaturgos de Baleares, Girona y Buenos Aires. Esta conversación se desarrolla por teléfono.

–¿Cuál fue la génesis del drama?

–Le diré que fue un encargo de la productora, de Bernat Clar, su director. Me dijo que quería que escribiera un drama que desestigmatizara el cáncer de mama. Sucede, sin embargo, que yo no he pasado por ello. Me apoyé en las mujeres de la asociación Auba, en Mallorca, que sí que lo padecieron. Allí conocí a muchas afectadas que fueron increíblemente generosas conmigo. Me dejaron acudir a sus encuentros, las puede entrevistar una a una. Con todo lo que me contaron pude hacerme con un corpus para poder ponerme a escribir.

–Y, finalmente, estrenaron.

–A finales de 2020. El texto lo terminé durante la pandemia, pero el proceso de trabajo fue realmente largo.

–¿Siempre pensó que la historia tenía que ser una fábula?

–Siempre. Desde que establecí contacto con aquellas mujeres. Por eso, pero también por las necesidades de la producción.

–Por cierto, ¿fue una autora presente en el proceso de producción?

–Me puse a disposición de la directora y de la actriz para cuanto ellas quisieran. Nos conocemos muy bien las tres. Tuve la suerte de contar con ellas en el proceso de redacción: hicimos alguna lectura para ver cómo evolucionaba la escritura.

–¿Y cómo iba?

–Seguía. Asistí a algún ensayo, pero ya le digo, para ponerme a disposición de ellas. Nunca impuse nada: yo sólo había escrito el texto, ellas eran las que tenían que darle vida.

–Ha ganado varios torneos de dramaturgos. ¿Mola, no?

–Lo que mola es que te obligaba a tener un texto a tiempo. Me presenté al de las Baleares y gané. Eso me dio paso a participar en el de Girona. Y como también gané, eso me permitió pasar a Argentina.

–Que también ganó.

–Sí, sí.

–¿Y qué tal?

–Sirvió para que se empezara a hablar de mí. Una buena promoción.

–Estos torneos se disputan en rings.

–Sí. Es muy divertido. Hay una obra, unos actores que no conoces, ni conocen tu texto... y, después el otro dramaturgo. Al final te lo pasas bien.

–¿Y qué es en lo que trabaja actualmente?

–Estoy repasando, corrigiendo aquí y allá, un texto que va a producir el Teatre Nacional de Catalunya, en Barcelona, y que se estrenará el próximo mes de octubre. Se titula “Zona Inundable”. Lo va a dirigir Marta Gil y va a contar con Isabelle Bres, Marc Garcia Coté, Marc Joy, Pepa López, Vanessa Segura y Àlvar Triay en el reparto.