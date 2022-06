Futuro brillante, presente perfecto

Sofía Baquet, que tiene 17 años y acaba de terminar 2.º de Bachillerato en el IES Carreño Miranda, ha sido reconocida con el premio “Protagonistas del Mañana” que concede cada años el Rotary Club de Avilés. “El nivel es altísimo”, destacó la estudiante que ahora mira el futuro tras haber tenido un presente tan perfecto como lleno de matrículas de honor.

La finalista del galardón fue Henar Fernández Clavel que, aunque es compañera de Baquet en el Carreño Miranda, representaba al Conservatorio de Avilés. Porque es estudiante de Piano destacada –recitales en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York así lo atestigua–. “Todos los centros educativos de Avilés presentaron su candidato a este galardón. Aparte de las notas, lo que premiamos es el compromiso social, deportivo, cultural de los candidatos”, explicó Beatriz Ayuso, la presidenta del Club Rotario avilesino.

La estudiante galardonada colabora con Cáritas dando clase a niños en los locales de la parroquia de La Magdalena. “Esto me ha servido para descubrir que sí, que me gustan los niños... y eso que pensaba que no”, se rió. Henar Fernández Clavel también ha colaborado con la ONG católica. En pocas semanas ofreció sendos conciertos benéficos en favor de la organización: uno organizado por la iglesia de San Nicolás y el otro por la asociación cultural La Serrana. Este último, en la Casa de Cultura.

Baquet recibió el galardón de los rotarios unos minutos antes de participar en la ceremonia de graduación de ella misma y de sus compañeros. Fue en el salón de actos del instituto y hablaron la directora del centro –Natalia Menéndez– y también el jefe de estudios –Víctor Carreño–. Cerraron Jorge Enrique Fernández, al piano, e Iván Colmenero, que cantó un tema de Sinatra.

La ganadora del “Protagonistas del Mañana” no se ha decidido todavía qué piensa estudiar en laUniversidad. “Lo más seguro es que me incline por Medicina, pero es que también me gustan las Ciencias Ambientales o las Matemáticas”, señaló. “Medicina será lo mejor”.

Tampoco sabe muy bien dónde va a estudiar. Eso también está por decidir: ¿Deusto, Navarra? Hay dos en Estados Unidos que también están en la lista. “En unos días me decidiré”, determinó.

Henar Fernández Clavel, con 16 años, es de Ciencias. “Matemáticas o Física”, señala. “Voy a estudiar dos carreras”, cuenta la pianista.