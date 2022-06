Los ayuntamientos no encuentran suficientes socorristas: “Falta cantera”

Encontrar socorristas para este verano se está convirtiendo en una carrera de fondo. Los ayuntamientos de Castrillón y Gozón, que gestionan directamente este servicio, no han conseguido cubrir las 36 plazas que componen la atención al salvamento en las playas de sus municipios. De hecho, el consistorio castrillonense ha tenido que realizar una convocatoria extraordinaria y el gozoniego ultima un plan “b” que le permita completar la plantilla.

En ambos casos, se ha tenido que dejar algún arenal sin el servicio y se están realizando horas extraordinarias. El objetivo es tener resuelto esta carencia de personal para los meses de julio y agosto. Soto del Barco tiene un convenio con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para atender esta necesidad.

No hay cantera de socorristas. La carencia no afecta solo a los concejos costeros de la comarca avilesina, sino que parece ser un mal generalizado en los municipios de la costa asturiana cuando ya ha comenzado la temporada de verano, que se prolongará hasta el septiembre. Los ayuntamientos cuentan con el material necesario, como vehículos para desplazarse por tierra y también por mar. Y aquí llega una dificultad añadida, porque para pilotar motos de agua como las que hay en Salinas, es necesario contar con una preparación que no todos los socorristas tienen.

Por concejos, la situación es la siguiente:

Castrillón

El servicio lo componen 36 socorristas, y solo hay 21 efectivos, y eso, una vez que se ha agotado la bolsa de reserva de candidatos. El Ayuntamiento ha recibido unas 40 solicitudes para la convocatoria extraordinaria y esta próxima semana serán las pruebas. El objetivo es que se cubran las vacantes y queden socorristas en reserva. De momento, las playas de Munielles y de Bahínas están sin servicio. Cuentan con socorristas Salinas, San Juan, El Espartal, Arnao, los dos arenales de Santa María del Mar y el Playón de Bayas. El horario es de 11.30 a 19.30 todos los días, y el coste total para el Consistorio es de 207.744 euros.

Gozón

En total deberían ser 36 socorristas, pero faltan seis. El servicio se cubre con una reorganización en la que también realizan las labores de salvamento los dos coordinadores del servicio, y con horas extraordinarias. El Ayuntamiento confía en conseguir cubrir la plantilla aprovechando las convocatorias extraordinarias de otros ayuntamientos, ofreciendo el puesto a quienes conformen la bolsa de reserva. En la playa de Antromero solo habrá servicio los fines de semana, festivos y días de mucha concentración de bañistas. El horario es de 11.00 a 19.00 horas, y el coste es ligeramente superior a los 200.000 euros.

Soto del Barco

El servicio lo componen 10 socorristas, desde el 1 de julio al 31 de agosto, y el coste es de casi 46.000 euros.

Atractivos y peligrosos arenales

Los concejos costeros de la comarca avilesina cuentan con medios terrestres y marítimos tanto para realizar rescates como para desplazarse rápidamente en los arenales de mayor extensión y entre los del mismo municipio. Así, cuentan, además de con el material básico, con motos acuáticas, quads y Castrillón y Gozón con vehículos pick up (con aspecto de todoterreno) para ir de unas playas a otras.

Las recomendaciones para un baño seguro son las mismas cada temporada estival, aunque incluso así todavía son muchas las personas que hacen caso omiso. El mayor peligro en las playas de la comarca son las corrientes, especialmente en Xagó y Verdicio en Gozón, y Salinas y Bayas en Castrillón. Se trata además de playas abiertas y en las que se puede producir mucho oleaje.

Esto obliga a que muchos días, los equipos de salvamento se ven obligados a cambiar varias veces las zonas aptas para el baño, incluso con mucha frecuencia en la misma jornada. La playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco, es la de mayor extensión de Asturias, con más de 800 metros de longitud. Forma una sola unidad con el Playón de Bayas, sumando unos tres kilómetros de arenal rectilíneo. Pese a ser muy atractiva, también es muy peligrosa para los baños debido a su exposición al oleaje.