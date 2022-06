Luanco triunfa con su comida de reencuentro

Ni la niebla de primera hora de la mañana, ni la amenaza de lluvia hasta primera hora de la tarde, ni siquiera las dificultades de aparcamiento pudieron con la celebración de la segunda edición de la Comida en la Calle de Luanco. Es más, incluso salió el sol durante un par de horas, aunque también estuvo acompañado de algunas “gotucas” que no consiguieron levantar a los comensales.

El entorno de La Ribera, las calles peatonales y la plaza del Ayuntamiento se llenaron de largas mesas que a las dos de la tarde ya acumulaban empanadas, tortillas, y hasta alguna paella, todo ello rehogado con sidra, vinos, cervezas, refrescos y alguna botella de agua.

Unas 2.000 personas quisieron participar en esta fiesta de “reencuentro”, después de que, tras una primera edición en 2019, la pandemia por el covid-19 obligara a suspender la iniciativa en 2020 y 2021. Así que había ganas. Muchas ganas. Tantas que la capital gozoniega atrajo a personas de los más variados puntos de la geografía asturiana, e incluso de alguna comunidad autónoma vecina.

Pilar Ureta es vecina de Avilés, y ayer se animó a participar en el festejo luanquín con familiares y amigos. Con ella estaba Flor Martínez, que se desplazó desde el concejo de Quirós porque “me invitaron y acepté sin dudarlo”, aseguró encantada. A la misma mesa estaban sentados Diego Ureta, vecino de Candás, y su novia, Beatriz Castañeiras. Ambos llegados desde la capital del Bierzo, Ponferrada (León).

“Mis padres me dijeron que se celebraba esta comida en la calle y que me animara a venir. Llevo once años en Ponferrada por estudios y trabajo, pero aquí estamos”, afirmó el joven. “Yo venía a Luanco ya antes de conocerle a él, pero estoy aquí encantada”, añadió su novia.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, no ocultaba su satisfacción por el éxito de la iniciativa hostelera. “Fue una gran idea que tuvieron en 2019. Sabemos que esta idea nació en Avilés, pero nos lo propusieron y nos pareció que lo podíamos intentar aquí, y parece que gusta”, aseguró. “Es un momento de reencuentro, de poder comer, compartir y hablar con personas a las que hace tiempo que no vemos o con las que no hemos podido pasar tiempo por culpa de la pandemia, que lo trastocó todo”, añadió.

El número de comensales prácticamente duplicó el de 2019, y algunos aguantaron hasta bien tarde aprovechando que la lluvia, amenazante durante buena parte de la jornada, respetó las ganas de juntarse. Así que ya se puede pensar en la siguiente edición.