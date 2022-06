Antonio Rañón, nuevo edil de Cs: “Espero presentar un balance digno a final de mandato”

El secretario del grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Avilés, Antonio Rañón Piñeiro, asumirá en el Pleno ordinario de julio el acta como concejal que dejó vacante su ya excompañera Sharon Calderón-Gordo, que abandonó el partido por sus discrepancias con la línea política de la formación avilesina pocas semanas después de que diera la escapada el entonces portavoz del grupo municipal, Javier Vidal García, en su caso por sus desencuentros con la dirección regional. Se sentará en el Salón de Plenos en la última etapa del mandato, con la cuenta atrás para las próximas elecciones municipales ya activada.

“Queda poco de mandato y espero poco, aspiro a presentar un balance digno, nada más. Las prioridades del partido no han cambiado. No nos presentamos por Ciudadanos a título individual y mantendremos la línea de trabajo, nada va a cambiar. Las prioridades del partido son las mismas y debemos seguir trabajando en ese sentido, así lo afronto”, señala sobre esta nueva etapa política.

Rañón Piñeiro nació un Día de Asturias (el 8 de septiembre de 1964) en Montevideo. Sus padres había emigrado nueve años antes al país uruguayo, en el que previamente se había instalado su abuelo (marinero emigrante que trabajó durante muchos años en la capital que hoy es considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida de América Latina).

Tenía nueve años cuando la familia retornó a Avilés, estudió en el Carreño Miranda en aquellos tiempos en que era el instituto masculino de Avilés y a finales de la década de 1980 se diplomó en lo que ahora se conoce como ADE (Administración y Dirección de Empresas).

Una de sus primeras experiencias laborales fue en una asociación de empresas cooperativas (“No salió muy bien y cambié de sector”), dio clases, trabajó en una asesoría... Pero la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en multinacionales fabricantes de equipos de protección individual (epis) y ropa y calzado de trabajo. Su último puesto ha sido como ejecutivo y comercial en el Centro Especial de Empleo (APTA), en la división de ropa de trabajo. Se encuentra en excedencia desde que asumió la secretaría del grupo municipal Ciudadanos en 2018.

“Siempre me interesaron las cosas públicas, la política, y las seguía con más interés que dedicación”, relata. Fue la fuerza que impulsó Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), la que le animó a afiliarse “hace un montón de años” (los otros dos concejales de Ciudadanos Avilés, Carmen Pérez Soberón y Jose Ferrera, también proceden de UPyD). Participó en la fusión con la formación naranja y en las elecciones de 2018 fue por primera vez en una lista electoral, en el puesto número cuatro. Aquel año Ciudadanos obtuvo dos concejales (Juan Cuesta y Carmen Pérez Soberón, aunque tras una sonada crisis la segunda navegó prácticamente en solitario todo aquel mandato).

Fue entonces cuando Antonio Rañón asumió la secretaría del grupo, cargo que renovó tras los últimos comicios municipales, en los que Cs logró cuatro asientos en el Salón de Plenos (ahora solo le quedan tres, al no haber renunciado al acta Vidal García, ahora edil no adscrito). Entonces fue el número 5 en la lista. No entró en la Corporación por los pelos. Lo hace ahora, tras la salida de Calderón-Gordo, al ser el siguiente en la lista. Salvo sorpresas que no se esperan, mantendrá la media liberación que tenía su excompañera y dejará la secretaría vacante.

Sobre las crisis reiteradas de la formación, en las que no se ha posicionado ni pública ni internamente (según fuentes próximas al partido), dice haberlas seguido “como un espectador privilegiado”. Y sin marcarse en ningún bando: “No se trata de ser de uno o de otro, sino de ver lo que teníamos delante. Las relaciones se deterioraron. Me habría gustado que el grupo hubiese cumplido el mandato, pero todos son adultos, responsables y saben lo que hacen. Eso no quita que me hubiese gustado que las cosas se sucediesen de otra manera. Faltan normalidad en las relaciones personales dentro de la política”, concluye el próximo concejal de Ciudadanos Avilés.