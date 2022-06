Aroa Gutiérrez: «Algo hacemos mal si no hay conciencia de reciclaje»

Aroa Gutiérrez Paíno, hidrogeóloga e ingeniera medioambiental, lanzó un provocador mensaje este fin de semana, con motivo del ciclo de conferencias científicas de Soto del Barco. La protagonista de la sesión de este sábado se presentó con un sugerente «Medioambiente, ¿y a mí qué?» para mover al público acerca de cuáles son los pequeños gestos de la vida cotidiana que puede tener una repercusión directa en nuestro entorno más cercano.

«La gente no se da cuenta que va por la calle y, el simple gesto de tirar una colilla, contamina muchos litros de agua. Los químicos que lleva el cigarrillo se diluyen y las plantas de tratamiento no son capaces de depurarlos», advirtió la ponente. «En mi caso, el mensaje que me caló desde pequeña fue cuando vi unos mensajes con las fotos de tortugas y focas atrapadas por los plásticos», relata sobre los inicios de su toma de conciencia ambiental.

Su charla, muy amena, con toques de humor y en la que Gutiérrez pretendía abordar la preocupación por el medioambiente desde una perspectiva diferente a lo habitual, llamó la atención por los ejemplos cercanos con los que trató de atraer la atención del público en el teatro Clarín.

«Las pequeñas acciones, que son de todos, son las que cambian el mundo. Tenemos muy poca conciencia ambiental, creemos que si no lo tiras no hay que barrerlo, pero también están los ríos, playas... y no somos conscientes de las cosas que estamos haciendo mal», alertó.

Durante su conferencia realizó hincapié en varias ocasiones acerca del efecto de los plásticos que atrapaban focas y tortugas y que a ella tanto le impactó en la infancia. «El mensaje de reciclar no cala, pese a lo repetitivo que es. Algo estamos haciendo mal si la gente no acaba de concienciarse». Llamó, por ejemplo, a avanzar de una economía lineal a otra circular. Al final, concluyó diciendo, «el mensaje castastrofista hay que decirlo siempre, para ver si podemos hacer algún cambio».