La Policía alerta: los ladrones entran en las viviendas con detectores de metales

La Comisaría de Avilés ya se ha puesto en guardia de cara a la época estival, en el que aumentan los robos en viviendas y al descuido. De ahí que el Cuerpo Nacional de Policía haya activado las recomendaciones y los protocolos de seguridad de cara a prevenir los robos al descuido los asaltos a las viviendas. Este año se incluye una advertencia: los asaltantes utilizan detectores de metales para localizar las joyas.

El Ministerio de Interior ya ha elaborado el plan de refuerzo policial para este verano, que supone incrementar el número de agentes en Asturias con 38 policías nacionales y 24 guardias civiles, y que estará operativo entre el 1 de julio y el 31 de agosto. La distribución de estos efectivos se está ultimando, según confirmaron fuentes de ambos cuerpos de seguridad.

Una de las complejidades añadidas en el caso de Avilés es, no sólo el incremento de población durante la época estival, que crece exponencialmente en los últimos años y que en concejos como Gozón llega a suponer incluso cuadruplicar la población en Luanco, su capital. Sino que además se añaden la enorme cantidad de fiestas populares que se celebran durante estos meses, que empiezan con la celebración de la hoguera de San Juan y se prolongan hasta el mes de septiembre.

La coordinación entre la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil es clave para aplicar los protocolos de seguridad. Así, por ejemplo, aumentarán el número de efectivos en aquellos lugares donde haya concentración de personas, y además de agentes uniformados los habrá también vestidos de calle, y coches de patrullas con luminarias encendidas para indicar su presencia, según explicaron fuentes de la Comisaría de Policía de Avilés.

El importante incremento de visitantes durante los meses de verano en la comarca avilesina también es un atractivo para los delincuentes. La Policía incide en la necesidad de no perder de vista las pertenencias personales y extremar las medidas de seguridad evitando, por ejemplo, dejar en el vehículo objetos de valor a la vista o en el interior del mismo. Tampoco es conveniente detenerse a requerimientos de personas extrañas.

Sin embargo, uno de los puntos fuertes para los delincuentes durante el verano es el robo en viviendas. El mayor problema, explican desde la Comisaría, son las bandas itinerantes, grupos organizados que llegan a primera hora del día y establecen un sistema organizado de vigilancia en una zona concreta, para detectar si hay viviendas vacías. Cuando no ven riesgo de ser descubiertos, entran en varios pisos o casas, las desvalijan y desaparecen igual que llegaron.

Estos profesionales de los asaltos han incorporado a su material detectores de metales, con los que rápidamente encuentran dónde están guardadas las joyas.

“Es muy importante que, si se guardan objetos de valor en la vivienda, estén en una caja de seguridad y se tenga un inventario con fotos y si puede ser el resguardo o factura de compra. En el caso de los electrodomésticos, además de las fotografías, es interesante contar con la marca y el modelo, y si puede ser que todo tenga una marca de personalización. Todas estas medidas facilitan la identificación de los objetos una vez que se recuperen”, explicó Alberto Vior, delegado de Participación Ciudadana en la Comisaría de Avilés.

Y no solo eso, también es importante no comentar que la vivienda va a estar vacía, salvo a personas muy próximas por si es necesario que se le localice. También es conveniente dejar una llave de la vivienda a alguien de confianza para que acuda de vez en cuando, levante las persianas y retire el correo del buzón. “Se trata, básicamente, de que se vea cierto movimiento. Es importante incluso que si se levanta el felpudo para limpiar la escalera, se le pida a algún vecino que lo baje, para no dar pie a pensar que no hay nadie en casa”, señaló Vior.

El delegado de Participación Ciudadana en la Comisaría de Avilés hizo hincapié también en algunas recomendaciones generales que es conveniente que sigan los vecinos de un área residencial. “Si ven a personas desconocidas merodeando, o se tiene la sensación de que están vigilando las puertas de las viviendas, es importante llamar al 092. Puede ser una falsa alarma, pero la Policía puede identificar a esa o esas personas y a veces ocurre que hay otras denuncias o están en busca y captura. Y lo mismo ocurre con los coches. Si algo es sospechoso, es mejor avisar, porque puede ser que se hayan detectado en otro lugar y todo ayuda”, explicó.

Otras recomendaciones pasan, por ejemplo, por instalar luces de encendido y apagado automático; programar la televisión para que se encienda unos minutos varias veces al día y se apague sola y no bajar las persianas del todo.

Asturias es desde hace años la segunda comunidad más segura del país, solo unas décimas por detrás de Extremadura, según las estadísticas del Ministerio del Interior. Y Avilés y su comarca están en el top ten de ciudades seguras, “pero eso no quiere decir que no haya delincuencia y que no se deban tomar medidas de precaución. Con la colaboración de todos, es más fácil evitar los robos, tanto en viviendas como de objetos personales”, insistió Alberto Vior.