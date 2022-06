Los ambulantes, tras la mudanza al Muelle: “A los clientes les cuesta encontrarnos”

Los vendedores ambulantes que cada lunes se reencuentran con sus clientes en Avilés no montaron ayer sus puestos en los alrededores de la plaza de abastos Hermanos Orbón, en obras para la mejora del pavimento. La mudanza es una de muchas que han vivido en los últimos años, por eso los que ya peinan canas dicen saber a qué se enfrentan: “Los cambios nunca son buenos. Hasta que el cliente se ubica todo es un poco caótico y normalmente se pierden ventas, hay que dar tiempo”, señalaba ayer Lourdes Ramos, que lleva algo más de cuatro décadas ofreciendo sus productos de alimentación en el mercado. Considera que este traslado en concreto “ha sido algo precipitado”. “No hemos tenido tiempo de explicar a los clientes de siempre la nueva ubicación”, decía la comerciante, ahora en el parque del Muelle, que hasta la semana pasada también estuvo en obras y ayer se reestrenaba con sentimientos encontrados entre los comerciantes de los lunes.

Sonia Loredo coincidía con Lourdes Ramos es que ayer las ventas fueron inferiores a otros lunes de plaza. “A los clientes les costó encontrarme”, señalaba. Otra queja multiplicada por varios vendedores: “En la plaza de abastos Hermanos Orbón estamos más resguardados en caso de lluvia o viento. En el parque del Muelle suele hacer más frío, estamos a un paso de la ría”, subrayaba. De la misma opinión era Begoña Salazar, con su puesto en Emile Robin, casi en el cruce con Carreño Miranda: “Aquí hace mucho frío y, si algo está claro, es que aquí no se podría pasar un invierno”, dijo la vendedora.

Mientras que los comerciantes buscaban pegas a su nueva ubicación, los clientes se mostraban contentos con el cambio: “Parece que hay el doble de puestos que en un día normal de plaza”, decía Ana Peñas, que si bien no es avilesina intenta no perderse los lunes de mercado. “La única pega que veo es que las mujeres con productos de aldea no tienen un techo bajo el que cobijarse”, precisaba. Las zabarceras confirmaban sus palabras, algunas más indignadas que otras.

“No hay conciencia ni vergüenza. Nos han colocado en el pasillo central del parque del Muelle y no nos han puesto ni un servicio portátil”, afirmaba Sara Fernández Fernández, que también lleva más de cuatro décadas vendiendo cada lunes en el mercado. “El mejor sitio es la plaza, y en los últimos años hemos pasado por muchos, entre ellos Las Meanas”. Darío de las Heras, también vendedor de productos de la huerta, se mostraba más satisfecho que sus colegas: “Aquí lo malo es si llueve, pero no nos podemos quejar por quejar”.

Yefri Hernández, con un puesto de colonias, confirmaba problemas para cargar y descargar las furgonetas. Otra vendedora criticaba que no se ha respetado la vecindad de los puestos y que ahora hay comerciantes con más metros que antes, y a la inversa.

Manuel Sánchez, con un puesto de textil, dejó el balance a las ventas: “Todo lugar es bueno si se vende. Ahora hay que esperar a ver si por esta zona (el parque del Muelle, en las inmediaciones del café Colón, en su caso) pasa la gente que se espera”. Eso sí, Sánchez tiene claro que, si se alarga la obra y se mete el invierno, su ausencia está asegurada: “En invierno, con lluvia y viento, no se podría venir”.

Los trabajos proyectados para la plaza de Hermanos Orbón y que acaban de comenzar afectan tanto al espacio abierto como a los soportales “y mejorarán un entorno urbano degradado por la presión de todo tipo de vehículos y la accesibilidad de acceso a los locales comerciales y de hostelería del perímetro de la plaza”.

Las obras de la plaza tendrán una duración de cuatro meses y contemplan la sustitución de la actual pavimento de piedra por materiales más resistentes como el aglomerado asfáltico impreso y pulido, y el hormigón impreso con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad y mejor mantenimiento. La previsión pasa, pues, porque los vendedores ambulantes puedan regresar a una plaza renovada hacia el mes de octubre, aunque las zabarceras prevén regresar antes. Será una nueva mudanza para los ambulantes de Hermanos Orbón.