Una batuta que vela por la esencia luanquina

Marco Antonio García de Paz es músico, director coral con premios y reconocimientos que se cuentan por cientos. Es luanquín y un enamorado de su concejo. Es hijo y hermano de hosteleros y conoce el “esfuerzo, las virtudes y los problemas” a los que se enfrentan los profesionales de este sector a diario. Por esas y otras razones es premio “Bonito de oro 2022”, un galardón que entregan los hosteleros del municipio para premiar a luanquinos destacables.

García de Paz defiende que la hostelería y la cultura tienen mucho que ver aunque, a priori, no lo parezca. “Ambos no fueron considerados esenciales –durante la pandemia– porque no son claves para sobrevivir pero sí lo son para vivir, qué sería de la vida sin ellos, sin un buen bonito o sin un concierto”, señaló el músico, que tirando de hipérboles sería capaz de comerse el bonito hasta “crudo”. Ama tanto esta especie, a la que denominó el “producto estrella” y su vinculación con Luanco y la hostelería, que sus palabras eran pura emoción. Habló por sus paisanos y pidió reconocer no solo a los hosteleros como motor del turismo, sino también a los pescadores que son los que capturan los bonitos que se degustarán los días 1, 2 y 3 de julio en el que, dicen, es el festival gastronómico más antiguo de Asturias y, como manda la tradición, en Luanco. “Y que Europa nos deje pescar un poco más”, indicó en el acto celebrado en el Museo Marítimo junto al hostelero Jesús Paradelo, el alcalde de Gozón, Jorge Suárez y el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida.

Paradelo glosó el currículo del galardonado y reconoció que hizo un resumen. Aún así, no paró de describir logros de “un músico de proyección del que los luanquinos están muy orgullosos”. Álvarez Almeida también mencionó a Samuel Artime Orviz, el alumno de La Vallina que elaboró el cartel de esta edición. El pequeño pintó un bonito y dentro de él dibujo diversos edificios emblemáticos de Luanco como la Torre del Reloj. “Me llevó unas dos horas”, contó el ganador del concurso del cartel, en el que participaron doscientos escolares del concejo.

Jorge Suárez, encargado de despedir el acto, reconoció la valía de Marco García de Paz como músico y “como gran persona”. Ensalzó su papel como director de “El León de Oro”, proyecto que describió como una “labor impagable, es más que una escuela de música y canto por su defensa del compañerismo, la cultura y la educación”. Suárez también pidió por los pescadores para que les amplíen la cuota y deseó una buena costera del bonito. Tras los aplausos, llegó la también tradicional foto de familia del homenajeado con los hosteleros y las autoridades.

“Como el bonito viene al Cantábrico, a aguas cálidas en esta época del año, espero que Luanco y Gozón también reciban la visita de muchas personas durante el festival y el verano”, concluyó el premiado.