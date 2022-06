Titulados en tecnología móvil

A Nelly González ya no hay aplicación de su teléfono móvil que se le escape: en los últimos días, esta veterana, usuaria del servicio de ayuda a domicilio, ha vuelto a clase, concretamente a las aulas del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés. Su misión: recibir clases en el uso de nuevas tecnologías de la mano de alumnado del ciclo de grado medio de Gestión Administrativa, con competencias digitales avanzadas. Ayer no podía estar más satisfecha: “Ahora me desenvuelvo mucho mejor”, decía González, que recibió un diploma por su participación en este proyecto que enlaza generaciones.

Con alumnos transformados en “profes” y pupilos más que dispuestos a aprender estuvieron, entre otros, las auxiliares Conchi Iglesias o Carmen Pérez. Ambas valoraron la actividad y el comportamiento ejemplar del alumnado y los mayores. Estela Campo es una de las jóvenes que se decidió a impartir clases sobre el uso de móviles: “Nos propusieron esta actividad y me pareció muy interesante. Además todos los que hemos participado nos llevamos muy bien”, señaló. Elena Margüello Heres es otra alumna que se convirtió en maestra y Manuela Rodríguez Ríos su pupila. La primera valoró las ganas de aprender de la segunda y, ésta, sus forma de enseñar. Todos ellos recibieron ayer diplomas que acreditan su participación en el curso. La jornada contribuyó a dinamizar aún más el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés donde ayer numerosos estudiantes estaban realizando trámites para la presentación de proyectos, la solicitud de matrículas o la revisión de exámenes , entre otras tareas. Con los chavales estuvieron las usuarias, mayoritariamente mujeres, de los servicios de ayuda a domicilio, que ahora ya no se pierden la utilidad de ninguna aplicación móvil.