La flautista mágica de Luanco, en Milán

“Actualmente formo parte dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala de Milán. Este año he trabajado en el Teatro Sociale di Como y como colaboradora con Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica de Euskadi o la United Soloists Orchestra (Lugano, Suiza). He sido miembro durante varios años de la Joven Orquesta Nacional y terminé mi formación en Lugano, Suiza, con el prestigioso flautista Felix Renggli, gracias a becas de la Fundación Alvargonzález y la Fondazione Fabio Schaub”. Así resume Claudia Fernández Álvarez (Luanco, 1994) su intensa actividad como flautista. Tiene su residencia en Milán, aunque reconoce que está “de aquí para allá” y, desde enero, apenas ha podido estar cinco días en un lugar fijo.

Tiene claro que su futuro está en España, y si pudiera ser en Asturias o en Luanco “mucho mejor”. Reconoce que la calidad de vida en este país prima sobre todo y que a la hora de hablar “de las posibilidades como músico, estas son más complicadas” que en Europa pero hay “mucho nivel”. “Hay personas que en Asturias no son conscientes del nivel que hay, tenemos grandes orquestas como la OSPA y Oviedo Filarmonía, el Campoamor, auditorios y una programación cultural digna de una gran capital”, defiende la joven del barrio de La Vallina, que esta semana ha impartido una máster class en el conservatorio Julián Orbón de Avilés.

Claudia Fernández Álvarez no es capaz de explicar la razón por la que descubrió la música, teniendo en cuenta que no hay precedente en su familia. “Comencé a tenerlo más claro sobre los 12 años”, señala la luanquina que valora el “privilegio de haberse criado en el entorno del coro ‘El León de Oro’ con Marco García de Paz y Elena Rosso”. “Con el tiempo son como de la familia, me hicieron vivir la experiencia de participar en un coro y de vivir la música”, argumenta la joven flautista, que compagina su actividad concertística con la labor de codirectora creativa y diseñadora de la marca registrada Sitaclo, ropa para melómanas y creativas. Ese proyecto echó a andar en abril de 2021 junto a la violoncellista Jimena Andión.

Antes de ser una música reconocida por su “flauta mágica”, parafraseando la obra de Mozart, también recibió clases de piano y ballet. En 2012 comienza sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada con Javier Castiblanque. Finalizó sus estudios en tierras andaluzas con matrícula de honor y de manera paralela comenzó a participar de manera activa en la vida artística de la ciudad. Fue miembro de la Academiade la Orquesta Ciudad de Granada, fundó un grupo de música barroca “liberEnsemble” y el cuarteto de viento madera “Euterpe”.

La luanquina del barrio de La Vallina es de naturaleza inquieta, no para, y su profesión le permite mantenerse siempre viva y con un constante estudio. Tal es así que solo unos meses después de finalizar sus estudios en Granada partió hacia Suiza, admitida en la prestigiosa clase de Félix Renggli en Lugano, donde estudió un Máster of Arts in Music Performance gracias al apoyo de la Fundación Alvargonzález y la Fondazione Fabio Schaub. Ese aprendizaje le permitió ocupar el puesto de piccolista (flautista) de L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala de Milán, que mantendrá hasta enero de 2023.

Su currículum es inmenso como su calidez y cercanía. Ha trabajado con no pocas orquestas sinfónicas como la de Radiotelevisión Española, la OSPA, la Ciudad de Granada, la de Barcelona, Oviedo Filarmonía, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y Orquesta Sinfónica de Euskadi. Y ha tenido la oportunidad de mostrar su valía con la flauta en la Expo de Dubai 2020, en el teatro de los Campos Elíseos de París, en el Konzerthaus Berlín, Auditorio Nacional, Auditorio de Barcelona y un largo etcétera.

Cada vez que viaja a Asturias anda liada siempre con su flauta a cuestas. Tras los tres días de máster class en el Conservatorio avilesino, la luanquina ofreció ayer un recital en el museo Evaristo Valle de Gijón junto a la pianista Lourdes Pomares. Pronto regresará a Milán y en diciembre cambiará su vida, quizá suene la flauta y esté de vuelta en Luanco.

